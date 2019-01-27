بالفيديو.. الطريقة الصحيحة لتنظيف تقويم الأسنان

أسامة أبو الرُّب-الدوحة

قالت الدكتورة زينة العلي إن على مَن يستعمل تقويم الأسنان تنظيف أسنانه ثلاث مرات يوميا، مدة كل مرة 3-5 دقائق، مقدمة الطريقة الصحيحة لذلك.

وجاء تصريح الدكتورة زينة في لقاء مع الجزيرة نت أمس السبت، خلال اليوم الثالث من أعمال المؤتمر الأول لعلم البيوميكانيك في تقويم الأسنان، الذي انطلق الخميس في الدوحة واختتم السبت.

وشرحت الدكتورة الطريقة الصحيحة -بالفيديو المرفق- لتنظيف تقويم الأسنان، وذلك باستخدام مجموعة خاصة من الفراشي والأدوات، تشمل:

فرشاة فيها تجويف في المنتصف لتنظيف السلك والحاصرات.

فرشاة صغيرة رفيعة تدخل تحت السلك وتنظف ما تحته والأسنان.

خيط طبي يدخل تحت السلك وينظف الأسنان و اللثة

ساعة رملية لتعيير الوقت، تستخدم لمعرفة مدة تنظيف الأسنان، وتكون مؤقتة بثلاث دقائق.

وأكدت الدكتورة زينة -وهي اختصاصية منتج في شركة شرق للمستلزمات الطبية المشاركة في المعرض الطبي المقام أثناء المؤتمر- أن تنظيف الأسنان والتقويم يجب أن يتكرر في اليوم ثلاث مرات، وذلك لحماية الأسنان من التسوس واللثة من الالتهاب، وهو ما يزداد خطره لدى من يضعون التقويم.

كما عرضت الدكتورة منتجا خاصا لتقليل آلام مفصل الفك، يتكون من قالب يرتديه المريض على الفك السفلي ساعتين نهارا وأثناء النوم لمدة أربعة أسابيع.

وانطلق يوم الخميس المؤتمر الأول لعلم البيوميكانيك في تقويم الأسنان، واستمر ثلاثة أيام، بحضور 160 مشاركا، من خمسين دولة.