غريب.. حقن نفسه بسائله المنوي ليتخلص من ألم الظهر

يلجأ البعض إلى وصفات منزلية لعلاج بعض الأمراض ظناً منهم أنها قادرة على علاجها. رجل من أيرلندا حقن السائل المنوي الخاص به في ساعده لعلاج آلام الظهر التي كان يعاني منها. فماذا كانت تبعات ذلك؟

وتُعد آلام الظهر من الحالات الشائعة التي يشكو منها العديد من الأشخاص، وعند إصابتهم بالألم يعجزون عن القيام بأعمالهم وبواجباتهم اليومية، مما يدفعهم لزيارة عيادة الطبيب.

لكن رجلا من أيرلندا يبلغ من العمر 33 عاما، لجأ إلى طريقة غريبة للغاية. فقد ذكر موقع "كوريي" النمساوي نقلا عن دورية "أيريش ميديكال" الأيرلندية أن مواطنا حقن السائل المنوي الخاص به في ساعده لشهور عديدة لتخفيف آلام ظهره.

وكان المواطن الأيرلندي قد لجأ إلى مستشفى ميث بمدينة دبلن بعد أن ألمت به آلام ظهر شديدة. وعند إجراء الأطباء الفحوص الأولية، فوجئوا بانتفاخ ساعده، مما دفعهم إلى القيام بفحوص دقيقة لمعرفة سبب العدوى الجلدية البكتيرية التي أصابت ذلك المريض.

المفاجأة كانت كبيرة حين أقر الرجل بأنه كان يحقن السائل المنوي الخاص به في ساعده عبر الوريد مرة في الشهر لمدة عام ونصف العام. وكان يرى في هذه الطريقة المبتكرة أفضل علاج لآلام ظهره.

وأضاف موقع "كوريي" أن الأطباء قاموا ليس فقط بمعالجة العدوى الجلدية البكتيرية التي أصيب بها ساعد الشخص، بل عالجوا ايضا آلام ظهره التي تحسنت أثناء مدة إقامته بالمستشفى.