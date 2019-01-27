شاهد.. أحدث أنواع تقويم الأسنان المتحرك

أسامة أبو الرب-الدوحة

قال إبراهيم أندرون مسؤول تسويق قسم التقويم في شركة شاين تكنولوجي، إن تقويم الأسنان المتحرك الوظيفي والثابت الوظيفي له استطباباته وفق ما يحدده طبيب التقويم، مقدما شرحا مفصلا عن أبرز أنواعه.

وجاء تصريح أندرون في لقاء مع الجزيرة نت، في اليوم الثالث من أعمال المؤتمر الأول لعلم البيوميكانيك في تقويم الأسنان، الذي انطلق الخميس في الدوحة واختتم السبت.

وتحدث أندرون عن ثلاثة أنواع من التقويم:

التقويم الثابت التقليدي، المكون من الحاصرات وسلك.

التقويم الثابت الوظيفي، وهو ثابت ولكن يغير نمو الفك.

التقويم المتحرك.

وشرح أندرون أن من دواعي استخدام التقويم الوظيفي أن يكون الطفل في مرحلة نمو، ولذلك يعمل التقويم على تعديل نمو الفك خلال هذه الفترة.

وقال إن التقويم المتحرك يمكن للمريض إزالته في أي وقت، وهو يستخدم في عدة حالات -شرحها في الفيديو المرفق- مثل:

تعديل نمو الفك.

تثبيت الأسنان بعد الانتهاء من العلاج بالتقويم الثابت.

منع اللسان من دفع الأسنان الأمامية.

رفع العضة، وهي الارتفاع عند إطباق الفكين.

أما تقويم الأسنان الثابت الوظيفي فمن استخداماته:

تثبت الأسنان بعد انتهاء العلاج التقويمي.

توسيع الفك.

تحريك سن.

وشرح أندرون عن حافظة المسافة، وهي تركيب يتم وضعه بعد خلع السن اللبني، وذلك لمنع حركة السن المجاور حتى لا يغلق المساحة الموجودة مما يؤدي إلى عدم بزوغ السن الدائم.

وانطلق يوم الخميس المؤتمر الأول لعلم البيوميكانيك في تقويم الأسنان، واستمر ثلاثة أيام بحضور 160 مشاركا من خمسين دولة.