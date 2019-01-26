مؤتمر البيوميكانيك بالدوحة يختتم أعماله.. والجزيرة نت يواكبه بتغطية شاملة

اختتمت اليوم السبت في العاصمة القطرية الدوحة أعمال المؤتمر الأول لعلم البيوميكانيك في تقويم الأسنان، الذي انطلق الخميس واستمر ثلاثة أيام، ونظمته مجموعة الوحدة الطبية.

وشارك في المؤتمر محاضرون أساتذة وأطباء أسنان رياديون في مجال تقويم الأسنان من أكثر من خمسين دولة فضلا عن قطر، وحضره أكثر من 150 طبيبا، كما أقيم ضمن المؤتمر معرض طبي.

وافتتحت المؤتمر رئيسة قسم التقويم بمستشفى حمد العام الدكتورة نجاة السيد، التي أكدت أن البرنامج العلمي للمؤتمر مميز واستثنائي.

وقدم المؤتمر آخر تطبيقات البيوميكانيك في تقويم الأسنان، مستضيفا خبراء في هذا الموضوع.

وواكب الجزيرة نت المؤتمر بتغطية شاملة، تضمنت بث الجلسة الافتتاحية على صفحة طب وصحة فيسبوك، وإجراء تسع مقابلات مع أطباء ومتخصصين شاركوا في المؤتمر.

كما تم استعراض بعض أجنحة المعرض الطبي في بث مباشر، وإطلاع المتابعين على أحدث التقنيات في طب الأسنان.

كما تحدث ضيوف الجزيرة نت عن المشاكل التقويمية لدى الأطفال، والتقويم الشفاف، وكيفية تنظيف تقويم الأسنان، والتقويم المتحرك، وغيرها من مواضيع.

ونقدم هنا المقابلات التي أجريت خلال المؤتمر بالفيديو جميعها، للاطلاع عليها والاستفادة من معلوماتها بشكل سهل وميسر.

وتقويم الأسنان يعنى بالعلاج المرتبط باصطفاف الأسنان في الفكين، ونمو الفكين، وهو يساعد على تحسين المظهر العام للوجه وحل مشاكل اصطفاف الأسنان.

أما علم البيوميكانيك الذي هو موضوع المؤتمر، فهو علم يدرس تأثيرات القوى الميكانيكية على الأنسجة الحية، وفي حالة تقويم الأسنان يدرس تأثير القوى الميكانيكية على أنسجة الفك واللثة والأسنان.