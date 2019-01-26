شاهد.. ليزر الأسنان يحفر في تفاحة

أسامة أبو الرب-الدوحة

قال عبد الله شعيب المدير التنفيذي لشركة "جيرمين ميد" إن لأشعة الليزر استخدامات متعددة في طب الأسنان، مثل الجراحة وعلاج الجذور، مقدما عرضا على حبة تفاح لكيفية عمل جهاز الليزر.

وجاء تصريح شعيب في لقاء مع الجزيرة نت اليوم السبت، خلال اليوم الثالث من أعمال المؤتمر الأول لعلم البيوميكانيك في تقويم الأسنان، الذي انطلق الخميس في الدوحة ويختتم اليوم.

وشرح شعيب أن لليزر مزايا متعددة، فمثلا:

في الجراحة يتم استعماله لقطع الأنسجة دون حديث نزيف، لأنه يقطع ويكوي ويغلق الجرح في الوقت نفسه.

في علاج الجذور (علاج عصب السن ) يقوم بتعقيم قناة الجذر.

في علاج اللثة يستخدم لتوريد اللثة، أي إزالة الطبقة الغامقة منها، لتنمو مكانها لثة وردية اللون.

وقدم شعيب عرضا باستخدام جهاز الليزر، حيث أجرى قطعا في ثمرة تفاح، وقبل تشغيل الجهاز ارتدى نظارة خاصة لحماية العينين من أشعة الليزر، مشيرا إلى أن المريض في العيادة عليه أيضا أن يرتدي هذه النظارة وكذلك الممرضة المساعدة.

كما عرض إبرة إلكترونية لحقن المخدر في علاج الأسنان، تتميز بأنها لا تسبب الألم للمريض أثناء الحقن.

واختتم اليوم السبت المؤتمر الأول لعلم البيوميكانيك في تقويم الأسنان الذي انطلق الخميس بحضور 160 مشاركا، من خمسين دولة.