مسؤولة قطرية: إنشاء كلية طب أسنان ضمن رؤية 2030

قالت نجاة السيد، رئيسة قسم تقويم الأسنان في مركز حمد لطب الأسنان العاصمة القطرية الدوحة، إن الإعلان عن إنشاء كلية طب الأسنان في قطر يتفق مع رؤية قطر 2030 والإستراتيجية الوطنية للصحة.

وجاء تصريح الدكتورة نجاة في لقاء مع الجزيرة نت اليوم الجمعة، خلال اليوم الثاني من أعمال المؤتمر الأول لعلم البيوميكانيك في تقويم الأسنان الذي انطلق أمس الخميس في العاصمة القطرية الدوحة ويستمر حتى يوم السبت.

وعبرت نجاة السيد عن شكرها لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ونائب الأمير الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، للموافقة على إنشاء كلية طب الأسنان، التي ستقدم الكثير في مجال طب الأسنان وفي مجال تخريج الأطباء.

وشرحت نجاة السيد أن كل يوم هناك ابتكارات جديدة في تقويم الأسنان، مثل إدخال الأجهزة الرقمية التي تساعد في تسريع العلاج. كما أن هناك أجهزة تحسن الجانب الجمالي لدى المريض وتساعد في إعطائه أحسن النتائج.

وختمت نجاة السيد بالتأكيد أن طب الأسنان في قطر يقدم آخر ما توصلت إليه أحدث المراكز العالمية، وهو مجال متقدم للغاية في قطر.

وانطلق أمس الخميس المؤتمر الأول لعلم البيومكيانيك في تقويم الأسنان، الذي يستمر لثلاثة أيام، بحضور 160 مشاركا، منهم 90 من 50 دولة.