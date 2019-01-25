انطلقت صباح الخميس في العاصمة القطرية الدوحة أعمال المؤتمر الأول لعلم البيوميكانيك في تقويم الأسنان، الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام، وتنظمه مجموعة الوحدة الطبية.

وشارك في المؤتمر محاضرون أساتذة وأطباء أسنان رياديون في مجال تقويم الأسنان من أكثر من خمسين دولة ومن قطر، وحضره أكثر من 150 طبيبا، كما أقيم ضمن المؤتمر معرض طبي.

د. نجاة السيد في افتتاح المؤتمر الجزيرة)

ويسعى المؤتمر لتقديم آخر تطبيقات البيوميكانيك في تقويم الأسنان، مستضيفا خبراء في هذ الموضوع.



وافتتحت المؤتمر رئيسة قسم التقويم بمستشفى حمد العام الدكتورة نجاة السيد، التي أكدت أن البرنامج العلمي للمؤتمر مميز واستثنائي.

وتقويم الأسنان يعنى بالعلاج المرتبط باصطفاف الأسنان في الفكين، ونمو الفكين، وهو يساعد على تحسين المظهر العام للوجه وحل مشاكل اصطفاف الأسنان.

أما علم البيوميكانيك، الذي هو موضوع المؤتمر، فهو علم يدرس تأثيرات القوى الميكانيكية على الأنسجة الحية، وفي حالة تقويم الأسنان يدرس تأثير القوى الميكانيكية على أنسجة الفك واللثة والأسنان.