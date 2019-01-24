د. مراد: تطبيق البيوميكانيك لتقويم الأسنان يحسن علاج المريض

قال الدكتور واختصاصي التقويم فادي زهير مراد، الرئيس التنفيذي لمجموعة الوحدة الطبية، إن تطبيق علم البيوميكانيك في تقويم الأسنان يساعد في تطوير مهارات طبيب التقويم وعلاج الحالات الصعبة، وتحسين العلاج المقدم للمريض.

وجاء تصريح الدكتور مراد في لقاء مع الجزيرة نت اليوم الخميس، خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر الأول لعلم البيوميكانيك في تقويم الأسنان الذي انطلق في العاصمة القطرية الدوحة ويستمر حتى يوم السبت، والذي تنظمه مجموعة الوحدة الطبية.

وأضاف الدكتور أنه "يشرفنا أن يكون انعقاد هذه المؤتمر بالتزامن مع الإعلان عن افتتاح كلية طب الأسنان في قطر، مما سيشكل نهضة وثورة في قطاع طب الأسنان في قطر، وسيزود البلاد بأطباء قادرين على النهوض بالقطاع الطبي في قطر".

وأوضح أن علم البيوميكانيك هو علم له علاقة بالفيزياء والمعادلات الرياضية، وهو تخصص يحتاج إلى تركيز وتطوير، وهو يساعد في علاجات حالات التقويم الصعبة.

وأشار إلى إن عد المشاركين في المؤتمر وصل إلى 160 مشاركا، منهم 90 من دول العالم. والمشاركون من 50 دولة، مثل دول آسيا وأوروبا وأميركا الجنوبية.

وقال إن تطوير الأطباء في مجال البيوميكانيك يساعد المرضى، فمعلومة في المؤتمر قد توفر عند تطبيقها في العلاج على المريض علاج أشهر، وأيضا تقليل المضاعفات، وتقلل بعض التكاليف، وأيضا يساعد المؤتمر على استثمار مهارة الطبيب لخدمة المريض، لافتا إلى أن المؤتمر يضم معرضا طبيا يشمل شركات عالمية في تقويم الأسنان.

وشرح الدكتور أن مجموعة الوحدة الطبية بدأت قبل أكثر من 20 سنة، وهي تضم ستة أفرع، وتقدم علاجات طب الأنسان كافة، وعلاجات الجلدية، بالإضافة لأمراض النساء والأطفال وطب الأسرة.

يذكر أن تقويم الأسنان يعنى بالعلاج المرتبط باصطفاف الأسنان في الفكين، ونمو الفكين، وهو يساعد على تحسين المظهر العام للوجه وحل مشاكل اصطفاف الأسنان. ويعمل تقويم الأسنان على تحريك الأسنان بشكل تدريجي حتى يعيدها إلى وضعها الطبيعي الذي يجب أن تكون عليه.

أما علم البيوميكانيك، الذي هو موضوع المؤتمر، فهو علم يدرس تأثيرات القوى الميكانيكية على الأنسجة الحية، وفي حالة تقويم الأسنان يدرس تأثير القوى الميكانيكية على أنسجة الفك واللثة والأسنان.