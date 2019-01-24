الدوحة تستضيف المؤتمر الأول لعلم البيوميكانيك في تقويم الأسنان

د. أسامة أبو الرب-الدوحة

انطلقت صباح اليوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة أعمال المؤتمر الأول لعلم البيوميكانيك في تقويم الأسنان، الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام، وتنظمه مجموعة الوحدة الطبية.

ويشارك في المؤتمر محاضرون أساتذة وأطباء أسنان رياديون في مجال تقويم الأسنان من أكثر من 50 دولة ومن دولة قطر، ويحضره أكثر من 150 طبيبا. كما يقام ضمن المؤتمر معرض طبي.

وخلال الجلسة الافتتاحية التي بثت مباشرة على صفحة طب وصحة بموقع فيسبوك، قالت الدكتورة نجاة السيد رئيس قسم التقويم بمستشفى حمد العام إن البرنامج العلمي للمؤتمر مميز واستثنائي.

وأكدت الدكتورة نجاة أن المؤتمر هو ضمن الإنجازات التي جرى تحقيقها ضمن رؤية قطر 2030، وهي إنجازات ستستفيد منها الأجيال الحالية والمقبلة في قطر وستضمن تأمين حياة مستدامة في البلاد للعقود القادمة.

شبكة

وقالت الدكتورة نجاة إن المؤتمر يهدف لتشكيل شبكة تخدم الأهداف الإستراتيجية الوطنية، مضيفة أن طبيعة المؤتمر تدعم تطور القطاع الطبي والسني.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الوحدة الطبية الدكتور فادى زهير مراد أن أعمال هذه المؤتمر تأتي بالتزامن مع افتتاح كلية طب أسنان في دولة قطر في عام 2019.

وعبر الدكتور مراد عن شكره لدولة قطر على دعمها المتواصل للقطاع الطبي، وذلك ضمن رؤية قطر 2030 ولأمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال إن المشاركين من أكثر من 50 دولة يسعون للاستفادة مما يقدمه المؤتمر في مجال أحدث التقنيات المعتمدة في علاجات مرضى التقويم.

من جهته قال رئيس المؤتمر اختصاصي التقويم الدكتور طارق عمار، إن هذا المؤتمر هو حلم يتحقق، معبرا عن شكره لكل من ساهم في تحقيقه.

المؤتمر يشمل أيضا معرضا طبيا (الجزيرة)

اصطفاف الأسنان

وتقويم الأسنان يعنى بالعلاج المرتبط باصطفاف الأسنان في الفكين، ونمو الفكين، وهو يساعد على تحسين المظهر العام للوجه وحل مشاكل اصطفاف الأسنان.

ويشمل تقويم الأسنان أنواع عدة، مثل التقويم الثابت الذي يلصق بأسنان المريض طوال فترة العلاج، والنوع المتحرك الذي يمكن خلعه وارتداؤه بسهولة.

كما قد يشمل العلاج إجراءات جراحية مثل خلع سن لإتاحة مسافة لحركة سن أخرى، أو توسيع مكان معين في الفك لخلق مسافة لبزوغ السن.

ويعمل تقويم الأسنان على تحريك الأسنان بشكل تدريجي حتى يعيدها إلى وضعها الطبيعي الذي يجب أن تكون عليه.

أما علم البيوميكانيك، الذي هو موضوع المؤتمر، فهو علم يدرس تأثيرات القوى الميكانيكية على الأنسجة الحية، وفي حالة تقويم الأسنان يدرس تأثير القوى الميكانيكية على أنسجة الفك واللثة والأسنان.

الدكتور طارق عمار: المؤتمر هو حلم يتحقق (الجزيرة)

ويقوم الطبيب بتطبيق قوى على الأسنان واللثة وعظام الفكين وذلك عبر مكونات التقويم مثل الأسلاك والمطاطات.

ويسعى المؤتمر لتقديم آخر تطبيقات البيوميكانيك في تقويم الأسنان، مستضيفا خبراء في هذ الموضوع.