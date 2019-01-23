هل تساعد اليوغا على تخفيف الوزن؟

تزايدت شعبية اليوغا في السنوات الأخيرة وباتت تلقى رواجا كبيرا خاصة بين الأشخاص الذين يرغبون في الاعتناء بصحتهم وإيجاد التوازن بين الجسم والعقل. ولكن يتساءل كثيرون عن مدى فعاليتها في حرق السعرات الحرارية.

وتعتبر اليوغا نشاطا بدنيا مثاليا لا يجهد العضلات والمفاصل. وليس من قبيل المصادفة أن الملايين من الأشخاص من جميع الفئات العمرية يختارون هذه الرياضة للحفاظ على صحتهم. وإلى جانب خلق التوازن العاطفي والعقلي، تساعد اليوغا على تقوية عضلات الجسم والمفاصل، وذلك وفقا لتقرير بموقع "ستيب تو هيلث".

وهذا النشاط يُكسب الجسم مرونة وقوة بدنية، ويجعله أكثر توازنا وتركيزا وقدرة على التحمل، ويمنحه الطاقة والاسترخاء.

كما تحول اليوغا دون التعرض إلى إصابات جسدية، لأن هذا التمرين يعتمد على مد الجسم بالليونة اللازمة وتفادى القيام بأي حركات مفاجئة، ويمثل خيارا جيدا خاليا من المخاطر لحرق السعرات الحرارية.

وتساعد اليوغا على فقدان الوزن بشكل تدريجي في الوقت الذي تعمل فيه على تقوية قدراتك الجسدية وتطوير قوتك الداخلية الكامنة.

نوع اليوغا

واليوغا، مثل بقية الأنشطة البدنية، تساعد على حرق السعرات الحرارية. ولكن هناك العديد من أنواع اليوغا المختلفة، فبعضها يرتكز أكثر على الاسترخاء والتأمل والتنفس، في حين أن أنواعا أخرى أكثر نشاطا وتتمحور حول زيادة مرونة الجسم والقدرة على التحمل من خلال القيام بوضعيات وحركات معينة.

وإذا كنت تبحث عن نشاط رياضي وتريد بذل مجهود بدني، فينبغي عليك اختيار أكثر أنواع اليوغا نشاطا. ودائما ينبغي عليك تقييم وضعك الصحي حتى تتمكن من اختيار النوع المناسب من اليوغا.

وفي نوع معين من اليوغا، يسمى "بيكرام يوغا"، يُمارس النشاط في غرفة تبلغ درجة حرارتها 42 درجة مئوية بهدف التعرق وتسريع معدل ضربات القلب من أجل حرق المزيد من السعرات الحرارية.

النظام الغذائي

إذا كنت ترغب في حرق السعرات الحرارية إلى جانب ممارسة اليوغا عدة مرات خلال الأسبوع، فيجب عليك أن تولي أهمية بالغة لنظامك الغذائي.

وينصح خبراء التغذية باتباع نظام غذائي صحي وطبيعي، مقدمين النصائح التالية: