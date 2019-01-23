عيادة الجزيرة تناقش اضطراب التأتأة

ما أسباب التأتأة؟ ومن تصيب؟ وما عوامل الخطر؟ وما الخيارات للتعامل معها؟ عيادة الجزيرة تفتح لك أبوابها اليوم الأربعاء.. فهل أعددت سؤالك؟

وتستضيف عيادة الجزيرة الدكتورة ألفة الفلاح، وهي متخصصة في التخاطب وعلاج نطق ولغة في المستشفى الأهلي في قطر.

وستبث حلقة "عيادة الجزيرة" الأربعاء في تمام السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة (الثالثة بتوقيت غرينتش) عبر خدمة البث المباشر على صفحة "طب وصحة" الجزيرة على فيسبوك، وموقع الجزيرة نت، وصفحة "طب وصحة" على تويتر.

ويمكن لمتابعينا إرسال أسئلتهم واستفساراتهم عبر التعليق على البث المباشر للحلقة لحظة بثها على صفحة "طب وصحة" على فيسبوك.

وإذا لم تشاهد الحلقة مباشرة، فيمكنك مشاهدتها على الجزيرة نت في اليوم التالي، حيث ستنشر مع ملخص لأبرز المعلومات والنصائح التي احتوتها.