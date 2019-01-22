البراز الأسود ينذر بسرطان الأمعاء
قالت الجمعية الألمانية لعلاج السرطان إن اللون الأسود للبراز يستدعي استشارة الطبيب فورا، لأنه ينذر بالإصابة بسرطان الأمعاء.
وأوضحت الجمعية أن اللون الأسود يرجع إلى وجود دم في البراز يتغير لونه إلى الأسود بسبب التفاعلات الكيميائية في الأمعاء.
ويزداد احتمال هذا الاشتباه في حال وجود أعراض مصاحبة أخرى من قبيل آلام بطن شديدة ومتكررة في صورة تقلصات وغازات شديدة مستمرة، وتصلب منطقة البطن بشكل ملموس، وغازات قوية مستمرة، ورائحة كريهة للبراز، وأصوات البطن العالية، بالإضافة إلى الشحوب والإعياء وانخفاض المجهود وفقدان الوزن.
وتتمثل عوامل الخطورة لسرطان الأمعاء في عوامل وراثية، بالإضافة إلى أسلوب الحياة غير الصحي، أي التدخين وشرب الخمر والتغذية الغنية بالدهون وقليلة الألياف الغذائية والإكثار من اللحوم الحمراء.
وعلى أي حال، ينبغي استشارة الطبيب فورا لمعرفة سبب لون البراز الأسود وإجراء اللازم.