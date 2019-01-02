الفرنسيون لا يعتنون بأسنانهم مثل باقي الأوروبيين

الفرنسيون لا يعتنون بأسنانهم كما ينبغي، فماذا يعني هذا بالنسبة للصحة العامة؟

كتبت آن بريجينت في صحيفة لوفيغارو أن الفرنسيين لا يولون العناية الكافية لأسنانهم مثل باقي الأوروبيين، إذ إن غالبية الفرنسيين لا يذهبون إلى طبيب الأسنان إلا عند الضرورة البالغة خلافا للألمان والبريطانيين، الذين يذهبون لاستشارة الطبيب بنسبة 71%، مقابل 43% للفرنسيين.

كما أن 34% فقط من الفرنسيين يتمتعون بأسنانهم الطبيعية مقابل 41% في باقي أوروبا، وهذا التأخر الفرنسي في مجال رعاية الأسنان له انعكاس سلبي على صحة الفم والأسنان.

ويقول المتحدث باسم الاتحاد الفرنسي لصحة الفم كريستوف لوكارت إن زرع الأسنان الاصطناعية يشكل المرحلة الأخيرة لعلاج أسنان أهملت في البداية، وإن التهديد الحقيقي للأسنان يتمثل في طبقات الجير التي تشكل عشا تتكاثر داخله البكتيريا الضارة، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض التهابية تهاجم الأنسجة الداعمة للأسنان.

تسوس

في المقابل، تم تسجيل تراجع في تسوس الأسنان لدى أطفال الفرنسيين في سن 12 من 0.59 عام 2007 إلى 0.46 عام 2016، وفقا لبيانات التأمين الصحي (مديكير)، وذلك بسبب استخدام معجون الأسنان بالفلورايد وإجراء الفحوص المنتظمة.

ويدعم هذا التقدم برنامج التأمين الصحي لأسنان الأطفال (إم تي) الذي يوفر للفرنسين بين ست و24 سنة فرصة إجراء فحوص وقائية وزيارة طبية كل ثلاث سنوات، فضلا عن الرعاية المجانية المصاحبة لذلك.

ويقول لوكارت إنه "تم تمديد هذا البرنامج هذه السنة ليشمل من بلغوا سن 21 و24، لأننا لاحظنا تزايدا في الإصابة بتسوس الأسنان في هذه المرحلة العمرية".

وبالفعل، فإن هذه الفترة العمرية هي التي يصبح فيها الأولاد مستقلين ويغادرون المنزل، مهملين نظافة الفم ومعتمدين غالبا نظاما غذائيا غنيا بالصودا والسكر المضرين بالأسنان، إذ إن السكريات تغذي البكتيريا والصودا تضعف مينا الأسنان مما يرفع احتمال التسوس.

مرض اللثة

وفي الوقت الذي يتراجع فيه التسوس، يواجه الفرنسيون مرضا لا يقل عنه خطورة، ألا وهو مرض اللثة.

وهذا المرض عبارة عن مراحل من الالتهابات تؤثر على الأنسجة المحيطة بالسن، وتهدد الصحة بصورة عامة، كما توضح كاتبة المقال.

وتحذر كورين لالام من الجمعية الفرنسية لطب الأسنان وجراحة اللثة وزراعة الأسنان، من "أن الأنسجة المريضة لا تسبب فقدان الأسنان فقط، بل يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الحالات المرضية الأخرى".

وأظهرت دراسات أن البكتيريا المسؤولة عن التهاب أنسجة الفم يمكن أن تؤثر على مختلف أجهزة الجسم، وأن التهاب اللثة إذا لم يعالج يزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 30%.

وتضيف لالام أن التهاب اللثة يمثل كذلك خطرا على مرضى السكري، كما يعتقد أنه يؤثر سلبا على التهاب المفاصل والسمنة وأمراض الجهاز التنفسي.

ومع هذا، فإن السلطات العمومية الفرنسية لا تولي هذا المرض اهتماما كبيرا، رغم أنه أخطر من التسوس، وتسهل الوقاية منه بزيارة سنوية للطبيب.