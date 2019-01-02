نساء يحتجن لتصوير الثدي الشعاعي بدءا من الثلاثين

تؤكد دراسة طبية جديدة أن النساء المعرضات لخطر الإصابة بسرطان الثدي يجب أن يشرعن في الخضوع إلى تصوير الثدي الشعاعي في وقت أبكر من الموصى به، حتى لو كان ذلك خلال سن الثلاثين.

فالنساء الشابات اللواتي يمتلكن أنسجة ثدي عالية الكثافة، أو لهن تاريخ عائلي مع مرض سرطان الثدي، قد يستفدن من تصوير الثدي الشعاعي بصفة منتظمة بقدر ما تستفيد منه النساء في الأربعينيات من عمرهن.

وفي هذا السياق، قالت الباحثة الرئيسية في الدراسة الدكتورة سيندي لي، وهي أستاذة مساعدة في قسم الأشعة في مركز لانجون بجامعة نيويورك ، إن هذه النتائج تدعم توصيات جديدة أصدرتها الكلية الأميركية للأشعة بضرورة إجراء فحص لسرطان الثدي.

وقالت الدكتورة لي إنه يجب على كل امرأة تبلغ من العمر 30 سنة إجراء تقييم للمخاطر مع طبيب الرعاية الصحية الأولية أو طبيب نساء وتوليد لمعرفة ما إذا كانت عرضة لخطر متزايد للإصابة بسرطان الثدي. أما إذا كانت المريضة تمتلك تاريخا عائليا مع هذا المرض، ربما ينبغي عليها التفكير في الخضوع لتصوير الثدي الشعاعي لتحديد كثافة أنسجة ثدييها.

كشف

وتدعو المبادئ التوجيهية بشأن الكشف عن سرطان الثدي، النساء إلى الشروع في إجراء تصوير الثدي الشعاعي بشكل منتظم في مرحلة ما خلال حياتهن، وذلك وفقا لموقع هيلث 24.

من جهتها، توصي فرقة الخدمات الوقائية الأميركية بإجراء تصوير الثدي الشعاعي كل سنة بالنسبة للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 50 و74 عاما.

في حين توصي جمعية السرطان الأميركية بضرورة إجراء تصوير الثدي الشعاعي سنويا بالنسبة للنساء التي تتراوح أعمارهن بين 45 و54 عاما، وعلاوة على ذلك، لا بد من إجراء تصوير الثدي الشعاعي كل سنتين على الأقل بالنسبة للواتي يبلغن من العمر 55 سنة فما فوق.

في المقابل، أكدت الدكتورة لي عدم وجود دراسات بحثت في فوائد الشروع في الكشف عن سرطان الثدي عند بلوغ النساء الثلاثينيات من العمر.

فحص

وفي هذا الشأن، قالت لي "يتحدث الجميع عن ضرورة إجراء النساء فوق سن الأربعين لهذا الفحص، لكننا نرغب في أن تخضع النساء له خلال الثلاثينيات من عمرهن نظرا لعدم وجود دليل كاف على الوقت الذي يجب فيه إجراء هذا الفحص. كما نتطلع لمعرفة ما إذا كانت النساء الأصغر سنا، اللواتي يواجهن عوامل خطر معينة، قد يستفدن من الكشف عن السرطان من خلال تصوير الثدي الشعاعي المبكر".



وخلال هذه الدراسة، قامت الدكتورة لي وزملاؤها بتحليل بيانات أكثر من 5.7 ملايين صورة للثدي باستخدام الأشعة السينية تم إجراؤها على أكثر من 2.6 مليون امرأة بين عامي 2008 و2015.

وقد التُقطت هذه الصور في 150 منشأة طبية تقع في 31 ولاية أميركية. كما ركز الباحثون على النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 30 و39 سنة، واللواتي يمتلكن ثلاثة عوامل خطر محددة تتمثل في كثافة أنسجة الثدي وخضوعهن لتشخيص مسبق لسرطان الثدي أو إصابة أحد أقاربهن من الدرجة الأولى (الأم أو الأخت أو الابنة) بسرطان الثدي.

بحث أولي

وقارن الباحثون نتائج تصوير الثدي الشعاعي لدى هذه المجموعة من النساء مع اللواتي تتراوح أعمارهن بين 40 و49 عاما ولا يمتلكن عوامل الخطر تلك.

ووجد الباحثون أن سرطان الثدي تم اكتشافه في كثير من الأحيان لدى النساء الأصغر سنا اللواتي يحملن عوامل الخطر هذه تماما مثل النساء اللواتي في الأربعينيات من عمرهن.



علاوة على ذلك، أكد هؤلاء الباحثين أنه يجب على النساء الذين هنّ في الثلاثينيات من عمرهن واللواتي لديهن عوامل خطر الإصابة بسرطان الثدي، مراجعة الطبيب لإجراء مزيد من الفحوص وأخذ الخزعات مثلهن مثل المسنات اللواتي يخضعن للفحص المنتظم.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة لي "من المحتمل أن تستفيد النساء اللاتي تواجهن واحدا من عوامل الخطر الثلاثة عند شروعهن في إجراء فحص بتصوير الثدي الشعاعي خلال سن الثلاثين بدلاً من الأربعين".



ومن المقرر تقديم هذه النتائج خلال الاجتماع السنوي لجمعية أميركا الشمالية للأشعة في شيكاغو. ويعتبر هذا البحث أوليا حتى يتم نشره في مجلة علمية موثوقة.

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مراقبة دورية

من جهته قال روبرت سميث، نائب رئيس قسم فحص السرطان في جمعية السرطان الأميركية، إن الإرشادات التي تقدمها المنظمة للنساء اللواتي يمتلكن مخاطر أعلى للإصابة بهذا المرض، توصي بضرورة الخضوع لفحص الثدي قبل سن الأربعين، إذا كانت المرأة تحمل طفرة جينية تؤدي إلى سرطان الثدي، أو كانت قد تعرضت للعلاج الإشعاعي نتيجة إصابتها بسرطان في طفولتها.



كما تتضمن توصيات فرقة الخدمات الوقائية الأميركية بشأن فحص سرطان الثدي بعض المرونة، معتبرة أن قرار البداية في تصوير الثدي الشعاعي قبل سن الخمسين "يجب أن يكون قرارا فرديا ويأخذ حالة المريض بعين الاعتبار".