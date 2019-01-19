كيف تحمين بشرتك من الشوائب وفصل الشتاء؟

يهدد أسلوب الحياة الخاطئ البشرة ‫بالشوائب، التي تسلبها نقاءها ونضارتها، وتُطفئ إشراقتها وتوهجها. فكيف تعتنين بها في فصل الشتاء؟

أوضحت خبيرة التجميل الألمانية ناتالي فيشر أن الإفراط في تناول ‫الوجبات السريعة يشكل عبئا كبيرا على الكبد، ومن ثم ‫يحدث خلل في عمليات طرد السموم من الجسم، وتكون النتيجة المحتومة حينئذ ‫ظهور البثور والرؤوس السوداء على البشرة.

‫كما يتسبب التوتر النفسي في الحياة الوظيفية أو الحياة الشخصية في ‫ارتفاع مستوى هرمون التوتر المعروف باسم "الكورتيزول"، الذي لا يظهر في ‫صورة عصبية وسرعة استثارة فقط، بل أيضا في صورة شوائب تهاجم البشرة.

‫ولمحاربة شوائب البشرة، تنصح فيشر المرأة بأخذ قسط كاف من النوم ليلا، ‫يتراوح بين ثماني وعشر ساعات، وتناول الأغذية الغنية بالزنك مثل الأسماك والمكسرات والدهون الصحية.

‫‫ويمكن التخلص من التوتر النفسي من خلال ممارسة الرياضة وتقنيات ‫الاسترخاء كاليوغا والتأمل.

من جهتها، قالت خبيرة التجميل الألمانية ‫بيرجيت هوبر إن البشرة تحتاج إلى عناية خاصة في الشتاء؛ نظرا لأنه مع ‫انخفاض درجات الحرارة يتراجع إنتاج الدهون، ومن ثم تنحسر طبقة الدهون ‫الحامية للبشرة بشكل متزايد؛ وتكون النتيجة حينئذ جفاف البشرة وظهور ‫قشور بها.

‫ولتجنب ذلك تنصح هوبر بالعناية بالبشرة بواسطة مستحضرات العناية الغنية ‫بالدهون وعوامل الترطيب، التي تحمي البشرة من الجفاف والمؤثرات البيئية ‫كالبرودة، وينطبق ذلك على البشرة الجافة بصفة خاصة.

‫ومن المهم أيضا استخدام واق من الشمس ذي مُعامل حماية عال (SPF -30) أو أكثر خلال ‫جولات التنزه الطويلة حتى في الشتاء.