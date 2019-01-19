كيف تحمين بشرتك من الشوائب وفصل الشتاء؟
يهدد أسلوب الحياة الخاطئ البشرة بالشوائب، التي تسلبها نقاءها ونضارتها، وتُطفئ إشراقتها وتوهجها. فكيف تعتنين بها في فصل الشتاء؟
أوضحت خبيرة التجميل الألمانية ناتالي فيشر أن الإفراط في تناول الوجبات السريعة يشكل عبئا كبيرا على الكبد، ومن ثم يحدث خلل في عمليات طرد السموم من الجسم، وتكون النتيجة المحتومة حينئذ ظهور البثور والرؤوس السوداء على البشرة.
كما يتسبب التوتر النفسي في الحياة الوظيفية أو الحياة الشخصية في ارتفاع مستوى هرمون التوتر المعروف باسم "الكورتيزول"، الذي لا يظهر في صورة عصبية وسرعة استثارة فقط، بل أيضا في صورة شوائب تهاجم البشرة.
ولمحاربة شوائب البشرة، تنصح فيشر المرأة بأخذ قسط كاف من النوم ليلا، يتراوح بين ثماني وعشر ساعات، وتناول الأغذية الغنية بالزنك مثل الأسماك والمكسرات والدهون الصحية.
ويمكن التخلص من التوتر النفسي من خلال ممارسة الرياضة وتقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل.
من جهتها، قالت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر إن البشرة تحتاج إلى عناية خاصة في الشتاء؛ نظرا لأنه مع انخفاض درجات الحرارة يتراجع إنتاج الدهون، ومن ثم تنحسر طبقة الدهون الحامية للبشرة بشكل متزايد؛ وتكون النتيجة حينئذ جفاف البشرة وظهور قشور بها.
ولتجنب ذلك تنصح هوبر بالعناية بالبشرة بواسطة مستحضرات العناية الغنية بالدهون وعوامل الترطيب، التي تحمي البشرة من الجفاف والمؤثرات البيئية كالبرودة، وينطبق ذلك على البشرة الجافة بصفة خاصة.
ومن المهم أيضا استخدام واق من الشمس ذي مُعامل حماية عال (SPF -30) أو أكثر خلال جولات التنزه الطويلة حتى في الشتاء.