حالة نادرة.. أشكال غريبة تغطي جسم امرأة قادت لتشخيصها بسرطان الشرج

شخصت حالة امرأة من ولاية كنساس بحالة نادرة ظهرت فيها أشكال دائرية على فخذيها وأردافها وجذعها وإبطها، ثم تبيّن أنها تعاني من سرطان الشرج.

وعانت المرأة من الطفح الجلدي لمدة 11 شهرا قبل أن تزور طبيب الأمراض الجلدية. خلال هذا الوقت تطوّر الطفح الجلدي ليتألف من آفات على شكل حلق مع عتمة مركزية (central duskiness)، كما يشير التقرير الذي نشر في مجلة نيو أنغلاند للطب.

في البداية، عولجت المرأة (73 عاما) بمضادات هيستامين وبريدنيزون، وهو عقار مضاد للالتهاب. لكنها لم تظهر أي تحسن.

وخلال الأشهر الأربعة التالية، استمر الطفح في التطور وتطور إلى بقع حمر دائرية. كما بدأت تعاني من آلام البطن والإسهال والقيء.

وكشف فحص القولون أن لدى المرأة نوعا من سرطان الشرج، وقبل البدء في العلاج الإشعاعي والكيميائي، تم إرسال المرأة إلى طبيب الأمراض الجلدية مرة أخرى حتى يقيّم الطفح الجلدي.

وتم تشخيص المرأة بحالة تسمى الحمامي المثلية (Erythema gyratum repens)، وهو طفح نادر يرتبط عادة بسرطان الثدي أو سرطان الرئة أو سرطان المريء.

وتم علاج المرأة بالستيرويدات وعقار يستخدم عادة لآلام الأعصاب. وتوقف الطفح الجلدي بعد ثلاثة أشهر من بدء العلاج الكيميائي والإشعاعي.

والحمامي المثلية هي حالة نادرة، وتم تسجيل أقل من 100 حالة في الأدبيات الطبية. والسبب لها غير معروف، ولكن يعتقد أنها يمكن أن تكون استجابة مناعية.