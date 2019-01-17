امرأة عاشت 17 يوما بشريط كامل من الترامادول في حلقها دون أن تدري

عاشت امرأة مع شريط كامل من عقار الترامادول في حلقها مدة 17 يوما، ولم يكن لديها أية فكرة عن ذلك! وقد تطلب الأمر أربع زيارات إلى المستشفى قبل أن يشخّص الأطباء المشكلة.

ونشرت حالة المرأة (التي لم يذكر اسمها) في مجلة "بي إم جي" الطبية، وكانت ابتلعت شريطا من مسكن الترامادول في منتصف ليلة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

والمرأة من إيرلندا الشمالية، وهي في الأربعينيات من عمرها، وقالت "لم يكن لدي أي فكرة أني ابتلعتها. لقد كانت ثلاثة أسابيع مخيفة للغاية ولم أكن لأصدق عندما رأيت الصورة".

وأضافت أنها في الصباح بعد أن ابتلعت العبوة شعرت بعدم الراحة وذهبت إلى قسم الطوارئ.

وفي المستشفى لم يظهر شريط الدواء في صورة الأشعة السينية، وطلب منها الأطباء العودة إذا لم يكن هناك أي تحسن، لترجع بعد ثلاثة أيام.

وأمضت المرأة ليلتين في المستشفى، حيث عولجت بالستيرويدات والمسكنات إلى أن تحسنت أعراضها ثم غادرت.

وبعد خمسة أيام عادت إلى المستشفى لإجراء صورة أشعة سينية خاصة تركز على الجزء الخلفي من الفم والحنجرة، ولكن كانت النتائج طبيعية.

وفي زيارتها الرابعة إلى مستشفى منطقة كريغافون في مقاطعة أرما ومستشفى فيكتوريا الملكي في بلفاست، أجرى الأطباء فحصا بالكاميرا وأخيرا تم تحديد المشكلة.

وأظهرت الصور التي التقطت شريط الحبوب في حلق المرأة، وقد تمت إزالته بأمان بعد 17 يوما من ابتلاعه، وتبين أنها كانت قد ابتلعت شريط أقراص الترامادول بالكامل.