ما أسباب فشل القلب؟

أسامة أبو الرب

ما فشل القلب، وكيف يحدث، وما أسبابه، وما عوامل الخطر، وما الخيارات العلاجية، وكيف تكون الوقاية منه؟ هذه الأسئلة وغيرها أجابت عنها عيادة الجزيرة.

واستضافت حلقة الأربعاء 2019/1/16 الدكتور عمر التميمي استشاري أمراض القلب والقسطرة في مستشفى القلب التابع لمؤسسة حمد الطبية في قطر.

والدكتور التميمي خريج كلية الجراحين الملكية في إيرلندا، وحاصل على البورد الألماني بالأمراض الباطنية، والبورد الألماني في أمراض القلب.

وقال الدكتور التميمي إن القلب هو عضلة تقوم بإمداد الجسم بالدم المؤكسد عن طريق ضخ الدم الذي يحمل الأكسجين واستقبال الدم الذي يحمل نسبة قليلة من الأكسجين من أعضاء الجسم وضخه للرئتين.

ولذلك عندما يفشل القلب في وظيفته فإننا نفقد القدرة على إمداد الجسم بالأكسجين والمواد الغذائية التي يحملها الدم، كما يؤدي ذلك إلى تراكم الدم في مناطق معينة.

وأضاف أنه عندما يحدث فشل القلب فهذا يؤدي إلى تكدس الدم في الرئتين، ويتبع ذلك ترشيح الماء إلى أنسجة الرئة، مما يؤدي إلى تراكم الماء في الصدر.

الأعراض:

عدم القدرة على التنفس عند بذل مجهود، وهذا ناجم عن تراكم السوائل في الرئة.

مع تفاقم الفشل يشعر الشخص بانقطاع النفس حتى وهو جالس في حالة الراحة، وهذا يتطلب تدخلا طارئا وإلا تحدث الوفاة.

الأسباب:

أسباب غير مباشرة، مثل السمنة والتغذية.

الكحول.

بعض الالتهابات الفيروسية التي تصيب عضلة القلب.

بعض المخدرات.

بعض الأدوية.

ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه.

وجود أي مانع يقاوم حركة الدم في القلب، مثل وجود مشكلة في الصمامات.

تعرض الشخص لجلطات قلبية سابقة.

وقال إن مرض ارتفاع ضغط الدم غير المعالج من أهم أسباب فشل القلب، لأنه يكون مضطرا لضخ الدم باتجاه ضغط مرتفع في الشرايين، مما يتطلب بذل المزيد من الجهد من القلب، مما يؤدي إلى تضخم عضلته وتعرضها للإعياء وحدوث عدم انتظام في دقاته.

وقال إن علاج فشل القلب يشمل خيارات عدة، مثل الأدوية والجراحة.

الوقاية: