 فشل القلب في عيادة الجزيرة

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فشل القلب في عيادة الجزيرة

كيف يحدث فشل القلب؟ (بيكسابي)
كيف يحدث فشل القلب؟ (بيكسابي)

ما فشل القلب، وكيف يحدث، وما أسبابه، وما عوامل الخطر، وما الخيارات العلاجية، وكيف تكون الوقاية منه؟ عيادة الجزيرة تفتح لك أبوابها اليوم الأربعاء.. فهل أعددت سؤالك؟

وتستضيف عيادة الجزيرة الدكتور عمر التميمي، استشاري أمراض القلب والقسطرة في مستشفى القلب التابع لمؤسسة حمد الطبية في قطر.

والدكتور التميمي هو خريج كلية الجراحين الملكية في إيرلندا، وحاصل على البورد الألماني في الأمراض الباطنية، والبورد الألماني في أمراض القلب.

وستبث حلقة "عيادة الجزيرة" الأربعاء في تمام السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة (الثالثة بتوقيت غرينتش) عبر خدمة البث المباشر على صفحة "طب وصحة" الجزيرة على فيسبوك، وموقع الجزيرة نت، وصفحة "طب وصحة" على تويتر.

ويمكن لمتابعينا إرسال أسئلتهم واستفساراتهم عبر التعليق على البث المباشر للحلقة لحظة بثها على صفحة "طب وصحة" على فيسبوك.

وإذا لم تشاهد الحلقة مباشرة، فيمكنك مشاهدتها على الجزيرة نت في اليوم التالي، حيث ستنشر مع ملخص لأبرز المعلومات والنصائح التي احتوتها.

المصدر : الجزيرة
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