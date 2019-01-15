 مرض نادر.. امرأة تسمع كل الأصوات إلا أصوات الرجال

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مرض نادر.. امرأة تسمع كل الأصوات إلا أصوات الرجال

هالستر: هذا المرض يسبب تدهورا حادا لحاسة السمع في الترددات المنخفضة، أي ما بين 20 و400 هيرتز (غيتي إيميجز)
هالستر: هذا المرض يسبب تدهورا حادا لحاسة السمع في الترددات المنخفضة، أي ما بين 20 و400 هيرتز (غيتي إيميجز)
أوردت مواقع إخبارية قصة امرأة استيقظت فوجدت نفسها غير قادرة على سماع زوجها، ليتبين لها لاحقا أنها لم تعد تسمع أصوات أيّ من الرجال.
 
ووصف موقع "أل سي إي الفرنسي" ما وقع لهذه المريضة الصينية المسماة "تشن" بأنه كابوس حقيقي، خصوصا بعد أن تأكد لها عندما كشفت عليها اختصاصية الأذن والأنف والحنجرة أنها فقدت كليا القدرة على سماع الأصوات الذكورية.
 
وأكدت الاختصاصية التي عاينت تشن في مقابلة لها مع صحيفة الديلي ميل البريطانية، أن مريضتها تعاني من مرض نادر جدا يسمى "فقدان السمع المنحدر عكسيا" (reverse-slope hearing loss) ولا يصاب به -وفقا لمركز السمع (Thigpen Hearing Centre) بالولايات المتحدة- إلا حالة واحدة فقط من كل 12 ألف حالة صمم.
 
ووفقا لبحث لاختصاصية الرعاية السمعية أليز هالستر قدمته في جامعة لورين الفرنسية، فإن هذا المرض يسبب تدهورا حادا لحاسة السمع في الترددات المنخفضة، أي ما بين 20 و400 هيرتز، بينما لا تتأثر به "نسبيا" الترددات العالية، أي ما بين 2001 و20 ألف هيرتز.
 
ويعتبر مرض "مينير" الذي يصيب الأذن الداخلية ويسبب الدوار وطنين الأذن، من أكثر أسباب هذا المرض النادر شيوعا، غير أنه قد ينتج -وإن بشكل نادر جدا- عن طفرات جينية وراثية.
المصدر : الصحافة الفرنسية,مواقع إلكترونية,ديلي ميل
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