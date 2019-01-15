6 أخطاء تزيد وزنك بدل تخفيفه رغم اتباعك الحمية

يكتسب النظام الغذائي الصحي أهمية بالغة للحفاظ على وزن صحي وتفادي الكثير من المشاكل، ومع ذلك فإن لهفة الكثيرين لرؤية النتائج تتسبب في ارتكابهم أخطاء قد تكسبهم وزنا زائدا، وتنتهي بالحصول على نتائج عكسية.

وبسبب تفشي أوهام "الحمية الغذائية المعجزة" والمعتقدات الخاطئة المتعلقة بنظامنا الغذائي، فشل العديد من الأشخاص في خسارة وزنهم وأصيبوا بالإحباط مرارا وتكرارا.

لذلك، إن كنت تخطط لخسارة وزنك، فمن الجيد أن تعرف الممارسات والأخطاء التي يجب أن تتجنبها.

وفي الوقت الذي قد تبدو فيه بعض هذه الممارسات "غير ضارة" أو "فعالة" عند الشروع في تطبيقها، فإن أضرارها تظهر مع مرور الوقت وتسبب فشل الحمية.

إضافة إلى ذلك، فإن الكثير من هذه الممارسات تعرض صحتك للخطر، لأنها تتضمن التخلي عن بعض العناصر الغذائية الأساسية أو ترك عادات مفيدة للجسم، وذلك وفقا لتقرير في مجلة "ستب تو هيلث".

أخطاء تؤدي إلى زيادة الوزن

وأفضل طريقة للحفاظ على وزن صحي ومناسب هي اتباع نظام غذائي متوازن.

وعلى الرغم من أن من الوارد ألا تحصل على النتيجة المطلوبة بسرعة الحصول عليها باعتماد الحمية السحرية المنخفضة السعرات، فإن نتائج الحمية الصحية ستكون آمنة ودائمة على المدى الطويل.

وتتمثل المشكلة في أن الكثيرين لا يعرفون غالبا كيفية اختيار نظام غذائي جيد، وبالتالي فإنهم يقعون في أخطاء كثيرة بسبب قلة درايتهم، مما يجعلهم يكسبون الوزن عوضا عن خسارته، بسبب استماعهم لمشورة الآخرين وتقليد تجاربهم.

ونقدم لك هنا ستة أخطاء تجعلك لا تخسر الوزن رغم اتباع الحمية:

1- اتبع نظاما غذائيا غير مناسب

أكثر الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الناس تتمثل في مواظبتهم على نظام غذائي اتبعه أحد أصدقائهم أو أقاربهم.

وفي حقيقة الأمر، لا يعني بالضرورة حصول شخص ما على نتائج مذهلة أن تتكرر نفس النتائج معك، لأن طبيعة الجسم تختلف من شخص لآخر، ولكل فرد احتياجاته الشخصية.

ويتمثل الحل الأفضل في هذه الحالة بزيارة مختص في التغذية، لتصميم خطة غذائية لتلبية متطلبات وزنك وحالتك الصحية وعاداتك اليومية.

2- التزم بحمية قاسية

اتباع نظام غذائي قاس من الأخطاء التي تكسبك وزنا عوض خسارته، وهو عامل يضع صحتك العامة في خطر.

وعادة ما تكون هذه الخطط الصارمة لفقدان الوزن غير صحيّة علميا، وغالبا ما تسبب تأثير "اليويو" غير المرغوب فيه، والمتمثل في انخفاض الوزن بسرعة ثم عودته للارتفاع مجددا.

وعلى الرغم من أن الحمية القاسية قد تبدو فعالة في البداية، فإن وزنك مع مرور الوقت يمكن أن يعود إلى ما كان عليه أو ربما أكثر، وبالإضافة إلى ذلك فإنها قد تسبب نقصا في التغذية يمكن أن يؤدي إلى الاضطرابات الأيضية.

3- لا تنوع الأغذية التي تتناولها

عند اتباع نظام غذائي صحي، ينصح دائما بالابتعاد عن الحلويات والمعجنات والأطعمة المصنعة، ولكن ذلك لا يعني أنه لا يمكن تحضير وجبات متنوعة صحية.

فالحد من خياراتك في الأكل والاقتصار على وجبات معينة يعتبر أمرا خاطئا، ولذلك يجب أن يحتوي النظام الغذائي على جميع الأنواع بكميات متوازنة، لتلبية احتياجات الجسم والاستمتاع بأطباق شهية في الوقت ذاته.

4- لا تأكل بما فيه الكفاية

قد تعتقد أن تجويع نفسك طريقة فعالة لحرق الدهون، ولكن الحقيقة هي أن هذا السلوك الغذائي يمكن أن يكسبك وزنا إضافيا، في الوقت الذي تحاول فيه التخلص من الوزن الزائد.

فعلى الرغم من أن من المهم تجنب الإفراط في تناول الطعام، فإنك لا تحتاج لجعل نفسك تعاني حتى ترى نتائج الحمية الغذائية التي تتبعها.

فعند تجويع نفسك، تقع في حالة من التوتر المفرط جراء عدم الحصول على نتائج فورية، مما يجعلك تندفع في وقت لاحق لتناول الأطعمة بكمية أكبر مما كنت عليه قبل بداية الحمية.

كما يمكن أن يسبب الجوع حالة من الإرهاق والضعف، حيث يرسل الدماغ إشارات إلى أعضاء الجسم تشير إلى عدم وجود طاقة كافية للعمل بشكل طبيعي. وعوضا عن تجويع نفسك، يجب عليك تعلم اختيار الأطعمة الصحية التي تحميك من الجوع مع المحافظة على نظام غذائي صحي.

5- لا تشرب كمية كافية من الماء

شرب الماء بكميات كافية أمر ضروري في كل نظام غذائي، خاصة عندما يكون الهدف منه التخلص من الوزن الزائد.

كما يؤدي عدم شرب الماء إلى إبطاء عملية الأيض وعمليات أخرى ضرورية للجسم، مما يجعل جسمك يواجه صعوبة أكثر في التخلص من السموم وحرق الدهون.

لذلك ينصح أثناء اتباع نظام غذائي صحي، بشرب كميات كافية من الماء وباقي المشروبات الصحية على مدار اليوم.

6- اختر سلطات غير صحية

لطالما ارتبط طبق السلطة بالأنظمة الغذائية الصحية التي تتميز بأطباق خفيفة وسعرات حرارية منخفضة، ومع ذلك، تؤكد المجلة على أن أطباق السلطة ليست كلها صحية، بل إن بعضها يحتوي على كميات كبيرة من السعرات الحرارية، مما يجعلها غير صحية.

لذلك، عند إعداد طبق سلطة، يجب الابتعاد عن المكونات غير الصحية مثل النقانق والصلصات الدسمة والجبن الغني بالدهون، لأن هذه العناصر وغيرها من المكونات تحول السلطة إلى طبق غير صحي.