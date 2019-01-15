كابوس الأميبا الملتهمة للدماغ.. علماء يتوصلون لعلاج

توصل علماء إلى طريقة جديدة للقضاء على نايجلريا فوولير (Naegleria fowleri amoeba)، وهو ميكروب أميبا قاتل بشكل استثنائي، يغزو الجيوب الأنفية ويتغذى على أنسجة الدماغ البشرية.

ويوجد هذا الوحش في أحواض المياه العذبة في معظم أنحاء الولايات المتحدة، وقد استخدم العلماء جزيئات فضية صغيرة مغلفة بعقاقير للقضاء عليه.

وأجرى الدراسة الطبية باحثون بقيادة الدكتور أياز أنور في جامعة صنواي بماليزيا، ونشرت في دورية علم الأعصاب الكيميائي.

ووجد العلماء أن استخدام الأدوية المضادة للنوبة (anti-seizure) وإعادة ربطها بالفضة قد يقتل الأميبا، بينما يتجنب الإضرار بالخلايا البشرية.

ويأمل العلماء في أن تشكل نتائج الدراسة أساسا لتطويرعلاج.

والعدوى بالأميبا الآكلة للدماغ نادرة ولكنها غالبا ما تكون مميتة. فمنذ عام 1962 نجا أربعة فقط من بين 143 ضحية معروفة في الولايات المتحدة، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقد حدثت أكثر من نصف الحالات في تكساس وفلوريدا، حيث تزدهر الكائنات العضوية المجهرية في مياه البرك الدافئة.

وقال الدكتور أنور إن التحدي الأكبر هو العثور على دواء يمكن أن يصل بالفعل إلى المنطقة الصحيحة من الدماغ.

وعالج الدكتور أنور وفريقه أولا الميكروبات بالديازيبام والفينوباربيتون والفينيتوين (diazepam, phenobarbitone and phenytoin)، وهي ثلاثة أدوية مضادة للنوبة. وظهرت لدى الأميبا حساسية لها.

ثم ربط الباحثون الأدوية بحاملات مجهرية هي عبارة عن جسيمات فضة يتراوح قطرها ما بين 50 و100 نانومتر فقط.

وفي الاختبارات قللت كل مجموعة من ثلاث مجموعات من الأدوية بالفضة من عدد الخلايا الأميبية، وكان الديازيبام على وجه الخصوص أكثر فعالية مرتين على الأقل عندما اقترن بالفضة.

وما زالت التجارب في بداياتها، ويأمل العلماء في أن تشكل أساسا لتطوير عقاقير للبشر للقضاء على هذه الأميبا القاتلة.