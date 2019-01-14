اختبار بسيط للدم ينبئ بالنوبة القلبية قبل عشر سنوات

كشف تقرير نشرته صحيفة تايمز البريطانية أنه أصبح ممكنا باختبار بسيط للدم التنبؤ باحتمال النوبة القلبية قبل عشر سنوات، وذلك من خلال فحص مستوى بروتين عالي الحساسية في الدم يدعى "تروبونين" الذي يتم إفرازه في حال تعرض القلب للضرر.



وأضاف مراسل الصحيفة كات لاي في التقرير أنه تمت الموافقة على هذا الاختبار التنبؤي المبكر عن طريق الدم، في حين تعتمد التنبؤات الحالية للنوبات القلبية على تفاصيل تتعلق بنمط الحياة والعمر والوزن.

ونسبت الصحيفة إلى طبيب القلب والباحث في علوم الأوعية الدموية بجامعة أدنبره الذي قاد التجربة نيك ميلز القول إنه يمكن استخدام مستويات التروبونين كمقياس لصحة القلب بطريقة أكثر مباشرة من أدوات الفحص المستخدمة حاليا.

التكنولوجيا المستخدمة لقياس نسبة التروبونين في الدم أصبحت متطورة (رويترز)

تقنية متطورة

وأضاف الطبيب أن التكنولوجيا المستخدمة لقياس نسبة التروبونين في الدم أصبحت متطورة للدلالة على الإصابات السابقة بنوبات القلب أو النوبات المحتملة، وكذلك للتأكد من صحة القلب عموما.



من جانبه، أعرب المدير الطبي في مؤسسة القلب البريطانية السير نيلش ساماني عن أمله في أن يتمكن الأطباء من "استخدام هذا الاختبار البسيط في وقت مبكر لتحديد الأشخاص المعرضين أكثر للإصابة بنوبة قلبية".



ودعا السير ساماني إلى إجراء المزيد من البحوث في مجموعات أوسع من المرضى، وذلك لتأكيد قيمة قياس التروبونين.