 7 أسباب لانقطاع الدورة الشهرية‬

هل شاهدت التصميم الجديد لصفحتنا الرئيسية؟

البث الحي
ابحث

7 أسباب لانقطاع الدورة الشهرية‬

انقطاع الدورة الشهرية قد يكون ناجما عن السكري أو بدء مرحلة انقطاع الطمث مبكرا (الألمانية)
انقطاع الدورة الشهرية قد يكون ناجما عن السكري أو بدء مرحلة انقطاع الطمث مبكرا (الألمانية)

قال الدكتور كريستيان ألبرينج إن ‫انقطاع الدورة الشهرية له أسباب أخرى غير الحمل، وأبرزها اضطرابات الغدة ‫الدرقية؛ حيث يؤثر فرط نشاط الدرقية أو قصور الغدة الدرقية بالسلب على التوازن ‫الهرموني، ومن ثم تنقطع الدورة الشهرية.

‫وأضاف طبيب أمراض النساء الألماني أن انقطاع الدورة الشهرية قد يرجع ‫أيضا إلى تعاطي بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب أو مضادات الذهان أو ‫العلاج الكيميائي.

‫ومن الأسباب الأخرى التوقف عن تعاطي حبوب منع الحمل؛ حيث يحتاج الجسم بعض الوقت كي يستعيد توازنه الهرموني.

ومن الأسباب أيضا بدء مرحلة انقطاع الطمث (سن ‫اليأس) مبكرا، التي تبدأ عادة في سن الأربعين.

‫وقد يحدث انقطاع الدورة الشهرية أيضا بسبب الإصابة بالسكري، سواء من ‫النوع الأول أو الثاني؛ نظرا لأن الأنسولين يلعب دورا مهما في التحكم في ‫هرمونات أخرى ذات أهمية للدورة الشهرية.

‫‫وبالإضافة إلى ذلك، قد يرجع انقطاع الدورة الشهرية إلى التغيرات الشديدة ‫في الوزن، خاصة نقص الوزن؛ حيث يتسبب نقص الوزن في تراجع إنتاج هرمون ‫الأستروجين المهم لضبط الدورة الشهرية.

‫وعلى أية حال، ينبغي استشارة طبيب أمراض نساء لتحديد السبب الحقيقي ‫الكامن وراء انقطاع الدورة الشهرية.

المصدر : الألمانية
كلمات مفتاحية:
متعلقات
الحيض لا يؤثر على تفكير المرأة
تلوث الهواء يرتبط باضطراب الدورة الشهرية
‫هذه الأعراض تنذر بسرطان المبيض
بعض حالات سرطان الثدي لا تحتاج لعلاج كيميائي
أهم الأخبار
المزيد من صحة
مسافر؟ احذر سبعة أمراض
‫عرق السوس ممنوع على الحوامل
هل يجب غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها؟
9 أعراض تنذر بسرطان الدماغ