7 أسباب لانقطاع الدورة الشهرية‬

قال الدكتور كريستيان ألبرينج إن ‫انقطاع الدورة الشهرية له أسباب أخرى غير الحمل، وأبرزها اضطرابات الغدة ‫الدرقية؛ حيث يؤثر فرط نشاط الدرقية أو قصور الغدة الدرقية بالسلب على التوازن ‫الهرموني، ومن ثم تنقطع الدورة الشهرية.

‫وأضاف طبيب أمراض النساء الألماني أن انقطاع الدورة الشهرية قد يرجع ‫أيضا إلى تعاطي بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب أو مضادات الذهان أو ‫العلاج الكيميائي.

‫ومن الأسباب الأخرى التوقف عن تعاطي حبوب منع الحمل؛ حيث يحتاج الجسم بعض الوقت كي يستعيد توازنه الهرموني.

ومن الأسباب أيضا بدء مرحلة انقطاع الطمث (سن ‫اليأس) مبكرا، التي تبدأ عادة في سن الأربعين.

‫وقد يحدث انقطاع الدورة الشهرية أيضا بسبب الإصابة بالسكري، سواء من ‫النوع الأول أو الثاني؛ نظرا لأن الأنسولين يلعب دورا مهما في التحكم في ‫هرمونات أخرى ذات أهمية للدورة الشهرية.

‫‫وبالإضافة إلى ذلك، قد يرجع انقطاع الدورة الشهرية إلى التغيرات الشديدة ‫في الوزن، خاصة نقص الوزن؛ حيث يتسبب نقص الوزن في تراجع إنتاج هرمون ‫الأستروجين المهم لضبط الدورة الشهرية.

‫وعلى أية حال، ينبغي استشارة طبيب أمراض نساء لتحديد السبب الحقيقي ‫الكامن وراء انقطاع الدورة الشهرية.