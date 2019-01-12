7 أسباب لانقطاع الدورة الشهرية
قال الدكتور كريستيان ألبرينج إن انقطاع الدورة الشهرية له أسباب أخرى غير الحمل، وأبرزها اضطرابات الغدة الدرقية؛ حيث يؤثر فرط نشاط الدرقية أو قصور الغدة الدرقية بالسلب على التوازن الهرموني، ومن ثم تنقطع الدورة الشهرية.
وأضاف طبيب أمراض النساء الألماني أن انقطاع الدورة الشهرية قد يرجع أيضا إلى تعاطي بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب أو مضادات الذهان أو العلاج الكيميائي.
ومن الأسباب الأخرى التوقف عن تعاطي حبوب منع الحمل؛ حيث يحتاج الجسم بعض الوقت كي يستعيد توازنه الهرموني.
ومن الأسباب أيضا بدء مرحلة انقطاع الطمث (سن اليأس) مبكرا، التي تبدأ عادة في سن الأربعين.
وقد يحدث انقطاع الدورة الشهرية أيضا بسبب الإصابة بالسكري، سواء من النوع الأول أو الثاني؛ نظرا لأن الأنسولين يلعب دورا مهما في التحكم في هرمونات أخرى ذات أهمية للدورة الشهرية.
وبالإضافة إلى ذلك، قد يرجع انقطاع الدورة الشهرية إلى التغيرات الشديدة في الوزن، خاصة نقص الوزن؛ حيث يتسبب نقص الوزن في تراجع إنتاج هرمون الأستروجين المهم لضبط الدورة الشهرية.
وعلى أية حال، ينبغي استشارة طبيب أمراض نساء لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء انقطاع الدورة الشهرية.