 9 أعراض تنذر بسرطان الدماغ

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9 أعراض تنذر بسرطان الدماغ

الإصابة بورم الدماغ ليست لها أسباب واضحة حتى الآن (بيكسابي)
الإصابة بورم الدماغ ليست لها أسباب واضحة حتى الآن (بيكسابي)

قالت الجمعية الألمانية لطب الأعصاب ‫إن بعض الأعراض تنذر بالإصابة بورم الدماغ، وهي:

‫- صداع متكرر تتزايد شدته باستمرار.
‫- دوار.
‫- تكرار الغثيان والقيء، خاصة في الصباح وعلى معدة فارغة.
‫- اضطرابات الوعي.
‫- شلل.
‫- نوبات الصرع والتشنج.
‫- اضطرابات الإحساس.
‫- تغيرات سلوكية مثل سرعة الاستثارة والعدوانية.
‫- تدهور الذاكرة وضعف التركيز وتزايد النسيان.

‫وأوضحت أن الإصابة بورم الدماغ ليست لها أسباب واضحة حتى الآن، ولكن ‫يُعتقد أنها تعود إلى خلل جيني. كما يرتفع خطر الإصابة بها بسبب العلاج ‫الكيميائي أو العلاج الإشعاعي في سن الطفولة.

ويجب استشارة طبيب أعصاب للتحقق من الإصابة بورم الدماغ ‫للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، وغالبا ما يتم اللجوء إلى الجراحة ‫لاستئصال الورم.

المصدر : الألمانية
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