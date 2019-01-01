شاهد الفيديو 7 ملايين.. رجل يفقد 90 كيلوغراما من وزنه

سجل رجل تجربته في فقدان 198 باوندا (قرابة 90 كيلوغراما)، خلال سنة واحدة، وذلك في فيديو نشره قبل أيام على اليوتيوب وتجاوز أكثر من 7 ملايين مشاهدة.

واسم الرجل فانس هينز، وبدأ بممارسة المشي، وخفض وزنه تدريجيا.

واستلهم فانس هيندز دافعه من تحدي للكوميدي الأميركي بيرت كرايشر، وذلك ليقرر إجراء تغيير، وأن يقول "نعم" لأي شيء.

وكانت النتائج بعد عام واحد فقط مذهلة، وتثبت أن أي شيء ممكن حقا عندما تركز في هدفك.

ويختم الفيديو بجملة "إذا كنت تعرف أن النجاح أمر مؤكد، ماذا تود أن تفعل؟.. كن غير قابل للإيقاف إيجابيا".