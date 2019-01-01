5 أصناف من الشاي تقلل انتفاخ البطن

انتفاخ البطن هو امتلاء المعدة بالغازات، وهي حالة شائعة ينجم عنها شعور بعدم الارتياح عند قضاء معظم الأنشطة اليومية. وهنا نقدم لك بعض أصناف الشاي التي قد تخفف من هذه المشكلة.

ويجب الانتباه إلى أن هذه الأنواع من الشاي لا تعطى للمصابين بأمراض مزمنة أو حادة، ولا للأطفال أو المسنين، كما أنها إجراء مؤقت لعدة أيام فقط، وإذا استمر الانتفاخ فيجب مراجعة الطبيب.

وتتعدد أسباب انتفاخ البطن، ولعل أكثرها شيوعا:

• سوء التغذية.

• المتلازمة السابقة للحيض.

• زيادة الوزن.

• ابتلاع الهواء.

• عدم القدرة على هضم اللاكتوز.

• الحمل.

• احتباس السوائل في الجسم.

وعادة لا يعتبر انتفاخ البطن مشكلة صحية خطيرة، وذلك وفقا لموقع "ستيب تو هيلث"، وغالبا ما يتم علاجه خلال فترة قصيرة.

وهذه الأصناف الخمسة من الشاي قد تساعد في التخلص من الشعور بالانزعاج الناتج عن انتفاخ البطن.

الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة (بيكسابي)

1- الشاي الأخضر

تساهم مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر في تعزيز صحتك العامة، كما يساعد هذا الشاي على التقليل من انتفاخ البطن.

المكونات:

• كوب من الماء (250 مليلترا).

• ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر (15 غراما).

طريقة التحضير:

• يجب تسخين الماء إلى حد الغليان، ثم تُضاف إليه كمية من الشاي الأخضر.

• يُنقع الشاي في الماء بضع دقائق حتى يفرز جميع خصائصه.

• ينبغي ترك المزيج ليبرد إلى أن يصبح الشاي مستساغا ولذيذا، ثم يُصفى.

ويُنصح بشرب كوبين من الشاي الأخضر يوميا.

2- شاي البابونج

المكونات:

• كوب من الماء (250 مليلترا).

• ملعقة طعام من شاي البابونج (15 غراما).

طريقة التحضير:

• يجب تسخين الماء مع إضافة البابونج.

• يُنقع شاي البابونج في الماء بضع دقائق، ثم يصفى ويشرب بعد أن يبرد.

اللويزة الليمونية غير مشهورة (بيكسابي)

3- شاي اللويزة الليمونية

هذه العشبة غير مشهورة، وتتميز برائحة شبيهة برائحة الليمون، وتسمى أيضا "المليسة".

المكونات:

• ملعقتا طعام من أوراق نبتة اللويزة الليمونية (30 غراما).

• كوب من الماء (250 مليلترا).

طريقة التحضير:

• يجب تسخين الماء إلى درجة الغليان، ثم تُضاف إليه أوراق المليسة.

• تُنقع العشبة حتى تتركز ويتشبع الماء بخصائصها.

• يصفى المنقوع ويشرب منه مرتين في اليوم.

النعناع مشروب منعش (بيكسابي)

4- شاي النعناع

المكونات:

• ملعقتا طعام من أوراق النعناع المجففة (30 غراما).

• كوب من الماء (250 مليلترا).

طريقة التحضير:

• تضاف أوراق النعناع المجففة إلى كوب من الماء المغلي.

• يُنقع النعناع لمدة عشر دقائق.

• يصفى السائل ثم يشرب منه مرتين يوميا.

الزنجبيل طعمه مميز (بيكسابي)

5- شاي الزنجبيل

المكونات:

• ثلاث ملاعق طعام من الزنجبيل (45 غراما).

• كوب من الماء (250 مليلترا).

طريقة التحضير:

• يجب تسخين الماء إلى حد الغليان، ثم يُضاف إليه الزنجبيل مقطعا إلى شرائح أو مبشورا.

• يُترك هذا المزيج لمدة خمس دقائق قبل تصفيته، وينبغي شربه مرتين في اليوم.

وإلى جانب تجربة أنواع الشاي المذكورة آنفا، ينصح أيضا باستشارة الطبيب وتغيير بعض العادات الغذائية، فلتجنب الإصابة بانتفاخ البطن من الضروري اتباع نظام غذائي صحي والحرص على ممارسة النشاط البدني.