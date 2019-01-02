عيادة الجزيرة تناقش الحمل خارج الرحم

ما الحمل خارج الرحم؟ وما أسبابه؟ وما أعراضه؟ وما المضاعفات؟ وكيف يكون التعامل معه؟ عيادة الجزيرة تفتح لك أبوابها الأربعاء للإجابة عن أسئلتك، فهل أعددت سؤالك؟

وتستضيف الحلقة الدكتور مؤيد أحمد يونس، وهو استشاري أول أمراض نساء وولادة، ورئيس قسم أمراض النساء بمركز صحة المرأة والأبحاث في مؤسسة حمد الطبية في قطر.

والدكتور يونس حاصل على زمالة البورد العربي بتخصص أمراض النساء والولادة، والزمالة الألمانية لجراحة المناظير النسائية.

وستبث الحلقة الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة (الثالثة بتوقيت غرينتش) عبر خدمة "البث المباشر" على صفحة "طب وصحة" فيسبوك، وموقع الجزيرة نت، وصفحة "طب وصحة" على تويتر.

ويمكن لمتابعينا إرسال أسئلتهم واستفساراتهم عبر التعليق على البث المباشر للحلقة لحظة بثها على صفحة "طب وصحة" على فيسبوك، أو عبر التعليق على خبر إعلان الحلقة بموقع الجزيرة نت.

وإذا لم تشاهد الحلقة مباشرة، يمكنك مشاهدتها على الجزيرة نت في اليوم التالي، حيث ستنشر مع ملخص لأبرز المعلومات والنصائح التي احتوتها.