ما السبب الأكثر شيوعا لقصور الغدة الدرقية‬؟

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن نقص‬ ‫اليود يعد السبب الأكثر شيوعا لقصور الغدة الدرقية حيث تحتاج إليه‬ ‫الغدة لإنتاج الهرمونات.‬

‫وبناء عليه يؤدي نقص اليود في الجسم إلى حدوث خلل بالهرمونات وبعملية‬

‫الأيض أيضا، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال ملاحظة بعض الأعراض مثل‬:

‫تضخم الغدة الدرقية.

مشاكل الدورة الدموية.

زيادة الوزن.

التعرق الشديد‬.

اضطرابات سريان الدم.

اضطرابات نظم القلب.

اضطرابات التركيز.

تساقط الشعر.

جفاف البشرة. ‬

‫ويمكن إمداد الجسم باليود من خلال تناول الأطعمة الغنية به مثل السلمون‬

‫البحري والبروكلي وفِطر الشامبنيون والمكسرات، بالإضافة إلى استخدام ملح‬

‫الطعام المدعم باليود.

‫وعلى أية حال، ينبغي استشارة اختصاصي غدد صماء للتحقق من الأسباب‬

‫الحقيقية الكامنة وراء هذه الأعراض.‬