ما السبب الأكثر شيوعا لقصور الغدة الدرقية؟
قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن نقص اليود يعد السبب الأكثر شيوعا لقصور الغدة الدرقية حيث تحتاج إليه الغدة لإنتاج الهرمونات.
وبناء عليه يؤدي نقص اليود في الجسم إلى حدوث خلل بالهرمونات وبعملية
الأيض أيضا، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال ملاحظة بعض الأعراض مثل:
- تضخم الغدة الدرقية.
- مشاكل الدورة الدموية.
- زيادة الوزن.
- التعرق الشديد.
- اضطرابات سريان الدم.
- اضطرابات نظم القلب.
- اضطرابات التركيز.
- تساقط الشعر.
- جفاف البشرة.
ويمكن إمداد الجسم باليود من خلال تناول الأطعمة الغنية به مثل السلمون
البحري والبروكلي وفِطر الشامبنيون والمكسرات، بالإضافة إلى استخدام ملح
الطعام المدعم باليود.
وعلى أية حال، ينبغي استشارة اختصاصي غدد صماء للتحقق من الأسباب
الحقيقية الكامنة وراء هذه الأعراض.