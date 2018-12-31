البدناء أقل قدرة على شم الروائح والتمييز بينها

توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من البدانة تقل لديهم القدرة على شم الروائح والتمييز بينها مقارنة بالأشخاص العاديين. والسمنة هي حالة مرضية ناتجة عن تراكم الدهون في الجسم. وتؤثر السمنة على الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، فضلا عن أنها من العوامل التي تزيد من احتمال الإصابة بداء السكري وأمراض القلب

ويعتمد الأطباء وخبراء التغذية على مؤشر كتلة الجسم لتحديد ما إذا كان الشخص يعاني من السمنة. ويعتبر هذا المؤشر مقياسا تشخيصيا لتقييم الوزن المناسب للشخص.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تضاعف عدد المصابين بالسمنة حول العالم ثلاث مرات تقريبا منذ سنة 1975.

وقد وصل عدد الأشخاص الذين يعانون من زيادة مفرطة في الوزن سنة 2016 إلى ما يقارب ملياري شخص، 650 مليون منهم مصابون بالسمنة. وفي السنة ذاتها، قُدّر عدد الأطفال الذين يعانون من مشكلة الوزن الزائد أو السمنة ولا تتجاوز أعمارهم الخامسة 41 مليون طفل.