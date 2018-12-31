9 أسرار لاستعادة وزنك المثالي





وهناك طرق مثلى يجدر بنا اتباعها من أجل استعادة وزننا المثالي والتمتع بقوام رشيق وجسم صحي، الأمر الذي من شأنه تقليل خطر الإصابة العلاج والتدخل الطبي للتعامل مع مضاعفات الوزن الزائد صعب ومكلف، ولذلك علينا اعتماد مبدأ "الوقاية خير من العلاج" كأسلوب حياة، واتباع نمط حياة صحي يجعلنا بمنأى عن اكتساب الوزن الزائد والتعرض لمضاعفاته السلبية على صحتنا.وهناك طرق مثلى يجدر بنا اتباعها من أجل استعادة وزننا المثالي والتمتع بقوام رشيق وجسم صحي، الأمر الذي من شأنه تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

وينصح بتجنب اتباع نظام غذائي صارم بشكل يهدد صحتنا في حال أردنا تقليل وزننا، والابتعاد عن الخيارات غير الصحية التي قد تكون لها عواقب وخيمة.





فمشكلة الأنظمة الغذائية "المعجزة" تكمن في أنها شديدة الصرامة وبإمكانها التسبب في ما يعرف "بالتأثير الارتدادي". ولا ينصح الأطباء باتباع مثل هذه الحميات الغذائية، إلى جانب أن خبراء التغذية يوصون باتباع عادات صحية قائمة على الالتزام وبذل الجهد من أجل المواظبة على ممارستها باستمرار.

وفي حال كانت بعض الطرق السريعة لفقدان الوزن ناجعة بعض الشيء، فإنها غير مجدية عند اعتمادها على المدى الطويل في أغلب الأحيان.فمشكلة الأنظمة الغذائية "المعجزة" تكمن في أنها شديدة الصرامة وبإمكانها التسبب في ما يعرف "بالتأثير الارتدادي". ولا ينصح الأطباء باتباع مثل هذه الحميات الغذائية، إلى جانب أن خبراء التغذية يوصون باتباع عادات صحية قائمة على الالتزام وبذل الجهد من أجل المواظبة على ممارستها باستمرار.

4546578173001 a5eb0eec-70da-495f-824d-5aba25f4c427 3347c31c-79ce-47cd-b0bd-a719c75b9779 video

ويقدم موقع "ستيب تو هيلث" تسع نصائح لاستعادة وزنك المثالي:

1 ـ تجنب السكر

ترتبط الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر بدهون الجسم، إذ يتسبب السكر في حدوث اضطرابات على مستوى التمثيل الغذائي، ويزيد خطر الإصابة بداء السكري والسمنة وأمراض القلب.

وهنا ننصحك بالتالي:

استبدل السكر المكرر بالمحليات الصحية مثل الستيفيا والسكرين.

اقرأ ملصقات الأطعمة التي تشتريها من المحلات الكبرى، واطلع على نسبة السكر فيها، وتحقق مما إذا كانت تحتوي على الدهون المشبعة.

أشبع شهيتك تجاه السكر عن طريق تناول الحلويات التي تحتوي على نسبة قليلة من السكر أو الغلال المجففة.

2 ـ احرص على تناول وجبة فطور متكاملة

العودة إلى الوزن المثالي صعبة في حال امتنعت عن تناول وجبة صباحية متكاملة كل يوم. ومن المرجح أنك تعتقد أن عدم تناول الفطور سيقلل السعرات الحرارية التي تتناولها طوال اليوم، لكن هذه الممارسة ستؤدي إلى اكتسابك وزنا أكثر وستؤثر بشكل سلبي على قدراتك العقلية والبدنية طوال اليوم.

النصائح:

تأكد من الحصول على وجبة إفطار كاملة ومتوازنة، حيث يجب أن تتضمن 25% من حاجاتك اليومية من السعرات الحرارية.

تناول كميات جيدة من الفواكه والخضار والأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة.

لا تنس تناول كميات صغيرة من الدهون والبروتينات الصحية.





4578276528001 a39dd109-2092-4178-8107-daf65a6cb499 3afab02e-a200-454d-9ccc-284d8c560237 video

3 ـ اعمل على زيادة حصتك اليومية من المياه

هناك العديد من الطرق التي تساعد فيها المياه على تحسين شكل الجسم وكيفية معالجة الدهون، وذلك انطلاقا من حقيقة أن الماء يشكل نسبة مهمة من تركيبة الجسم؛ فالماء ضروري لعملية التمثيل الغذائي، فضلا عن حاجة الجسم إليه للتخلص من السموم.

النصائح:

احرص على شرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميا.

يمكنك تعويض نقص المياه عن طريق شرب السوائل الأخرى مثل الشاي والعصير والثمار التي تتكون من الماء.

4 ـ احصل على قسط كاف من النوم

لا يجدر بنا التغاضي عن التمتع بساعات النوم. وحتى عندما يبدو أنه ليست له أي علاقة بوزن الجسم، فإن النوم يلعب دورا رئيسيا في تسهيل وظائف نظام التمثيل الغذائي، ويتداخل بشكل مباشر مع جميع العمليات التي تعزز خسارة الوزن.

النصائح:

احرص على النوم لفترة تتراوح بين سبع وثماني ساعات في الليلة الواحدة.

تجنب جميع الأمور التي من شأنها إلهاؤك قبل الخلود إلى النوم حتى يتسنى لك نيل قسط كاف من الراحة.

تناول وجبة عشاء خفيفة لتجنب المشاكل الهضمية ليلا.

5 ـ تجنب الحميات الغذائية الخالية من الكربوهيدرات

اعتماد نظام غذائي خال من الكربوهيدرات له تأثيرات سلبية على الصحة. ويرجع ذلك بالأساس إلى أن هذه المواد المغذية تمثل مصدرا رئيسيا للطاقة التي يجب إدراجها في النظام الغذائي.

النصائح:

عوضا عن تناول الكربوهيدرات البسيطة الموجودة أساسا في الخبز والحبوب والمعجنات، يمكنك تناول الأرز البني وحبوب الكينوا.

تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات خلال الفطور والغداء فقط.

6 ـ تناول وجبات متعددة خلال اليوم

كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة لا يعتبر خيارا جيدا لنظام غذائي صحي، ناهيك عن أن هذه العادة مضرة بمخططاتك لفقدان الوزن. ويمكن لهذه الكميات إرهاق الجهاز الهضمي وإبطاء عملية التمثيل الغذائي، مما يدفعنا لتقسيم الطعام على خمس أو ست وجبات صغيرة طوال اليوم. استهلاك كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة لا يعتبر خيارا جيدا لنظام غذائي صحي، ناهيك عن أن هذه العادة مضرة بمخططاتك لفقدان الوزن. ويمكن لهذه الكميات إرهاق الجهاز الهضمي وإبطاء عملية التمثيل الغذائي، مما يدفعنا لتقسيم الطعام على خمس أو ست وجبات صغيرة طوال اليوم.

النصائح:

تناول وجبة صغيرة كل ثلاث أو أربع ساعات.

تناول ثلاث وجبات رئيسية ووجبتين خفيفتين طوال اليوم.

7 ـ قلل استهلاك الملح

يعتبر الملح عدوا لجميع المخططات الرامية لخسارة الوزن. وعلى الرغم من أنه مكون شائع الاستخدام في المطبخ، فإن الملح يتسبب في مضاعفات سلبية على صحة الإنسان وشكل جسمه، ويمكن لاستهلاكه على نحو مفرط التسبب في ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل في الجسم وانتفاخه.

النصائح:

تجنب إضافة الملح إلى الطعام، واستخدم التوابل والأعشاب للحصول على النكهة التي تريدها.

تحقق من ملصقات الأطعمة المفضلة لديك وتجنب تلك التي تحتوي على الكثير من الملح.

8 ـ مارس التمارين الرياضية

التمارين الرياضية المناسبة أفضل مكمل للنظام الغذائي الصحي، وذلك لفوائد هذه الأنشطة البدنية وتأثيرها الإيجابي على عملية التمثيل الغذائي ودورها في تحفيز نشاط الجسم. ومن هذا المنطلق، فإن اتباع تدريب روتيني أو ممارسة الرياضة مفيد للصحة.

النصائح:

مارس التمارين الرياضية المفيدة لصحة القلب لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة في اليوم طوال خمسة أيام في الأسبوع.

اجمع بين التدريبات المفيدة لصحة القلب وتمارين القوة والتحمل.

3621601172001 22bcc662-f556-486e-9527-c03e2be5d56e ab1ce880-af66-4143-8ba0-187900a4c577 video

9ـ اتبع نظاما غذائيا متوسطيّا

النظام الغذائي المتوسطي (حمية البحر المتوسط) من بين الحميات الفعالة التي من شأنها أن تساعدك على استعادة وزنك، لأنه قائم على مجموعة كاملة من الفواكه والخضار والحبوب الكاملة والدهون الجيدة التي تخفض الوزن وتعزز صحة القلب.

النصائح:

حاول زيادة استهلاك الفواكه المجففة والأفوكادو وزيت الزيتون البكر الممتاز.

تناول اللحوم الخالية من الدهون مثل الديك الرومي أو صدور الدجاج.

تناول الحبوب الكاملة بدل المكررة، واحرص على تضمين البقوليات في نظامك الغذائي.

ويعد تطبيق هذه النصائح ودمج هذه العادات الصحية في الروتين اليومي أمرا ضروريا لكل من يريد الاعتناء بجسمه وصحته.

ويتعين عليك المواظبة على ممارسة هذه العادات الصحية، أو سينتهي بك الأمر بعد اكتساب الكيلوغرامات التي خسرتها من جديد.