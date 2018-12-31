من الإيدز إلى السرطان.. أبرز 10 نجاحات طبية في 2018

1 - اختبار يكشف ألزهايمر مبكرا

طوّر باحثون يابانيون وأستراليون اختبارا واعدا للدم، يمكن أن يكشف عن تراكم البروتينات السامة المرتبطة بالإصابة بمرض ألزهايمر.

وهذه البروتينات هي لويحات لزجة وسامة تتراكم في الدماغ، ويظهر أثرها قبل عقود من ظهور أعراض المرض.

ويتم الكشف عن تلك اللويحات السامة حاليا عن طريق مسح الدماغ بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي، لكن هذه الطريقة مكلفة وغير عملية.

لكن الاختبار الجديد يبحث عن اللويحات في الدم، وليس الدماغ، وأظهرت نتائج الاختبار دقة بنسبة 90%.

2- للرجال فقط.. حبوب تمنع الإنجاب

نجح باحثون أميركيون في تطوير حبوب تمنع الإنجاب لدى الرجال، مثل النساء، ويطلق عليها اسم (Dimethandrolone undecanoate).

وتحتوي على مجموعة من هرمونات الأندروجين أو هرمون الذكورة مثل هرمون التستوستيرون والبروجستين.

التجارب الأولية، التي أجريت على الحبوب التي يتناولها الرجال مرة واحدة يوميا، أظهرت أنها آمنة وفعالة في منع الإنجاب، عبر تقليل هرمونات الذكورة المطلوبة لإنتاج الحيوانات المنوية.