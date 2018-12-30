سمنة الذكور عند البلوغ ترتبط بالسكري
والرجال الذين كانوا يعانون من زيادة الوزن في الطفولة وليس في سن البلوغ لم يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالسكري عند الكبر مقارنة بأقرانهم الذين كانوا يتمتعون بوزن صحي خلال الطفولة.
لكن الرجال الذين عانوا من زيادة الوزن في سن البلوغ كانوا أكثر عرضة بنحو أربع مرات للإصابة بالسكري قبل سن 55 عاما وأكثر عرضة بمقدار مرتين للإصابة بالمرض بعد هذا السن مقارنة بالرجال الذين تمتعوا بوزن صحي وهم أطفال.
وعالميا، يعاني واحد من كل خمسة أطفال ومراهقين من زيادة الوزن أو البدانة وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
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ويُعتبر الأطفال والمراهقون بدناء عندما يكون مؤشر كتلة الجسم (وهو يساوي الوزن بالكيلوغرام مقسوما على مربع الطول بالمتر) أعلى من 95% من الشباب الآخرين من نفس العمر والجنس. ويعتبرون زائدي الوزن حينما يتراوح مؤشر كتلة الجسم في النطاق المئوي من 85 إلى 95.
|زيادة مؤشر كتلة الجسم خلال فترة البلوغ قد يكون مرتبطا بتطوير ما يعرف باسم الأنسجة الدهنية الحشوية أو الدهون الزائدة عند الخصر، وهذا بدوره يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكري
السكري
وفي الدراسة الحالية، ركز الباحثون على خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، وهو النمط الأكثر شيوعا للمرض، الذي يرتبط بالسمنة والشيخوخة ويحدث عندما لا يستطيع الجسم استخدام أو إفراز كمية كافية من هرمون الإنسولين لتحويل سكر الدم إلى طاقة. و يمكن أن يؤدي هذا النمط من المرض إلى مضاعفات مثل العمى والفشل الكلوي وتلف الأعصاب وبتر الأطراف.
وذكر فريق البحث في دورية (جورنال أوف كلينيكال إندوكرينولوجي أند ميتابوليزم)، المتخصصة في مجال الغدد الصماء والأيض، أن 6.2% من المشاركين كانوا يعانون من زيادة الوزن في سن الثامنة و7.4% كانوا يعانون منها عند بلغوهم سن العشرين.
ووجدت الدراسة أن حوالي 58% من الذين عانوا من زيادة الوزن أثناء الطفولة تمتعوا بوزن طبيعي عند بلوغهم سن الرشد.
وفي الوقت نفسه، تمتع نحو 64% من الرجال الذين عانوا من زيادة الوزن عند البلوغ بوزن طبيعي وهم في سن الثامنة.
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ولم تصمم الدراسة لإثبات ما إذا كان مؤشر كتلة الجسم أثناء الطفولة أو المراهقة يؤثر بشكل مباشر على الإصابة بالسكري في الكبر.
وقالت الدكتورة جيني كينبلبل من جامعة جوتنبرج التي قادت فريق البحث "نحن لا نعرف ما الآليات الكامنة وراء هذا الارتباط".
وتشير دراسة سابقة إلى أن زيادة مؤشر كتلة الجسم خلال فترة البلوغ قد يكون مرتبطا بتطوير ما يعرف باسم الأنسجة الدهنية الحشوية أو الدهون الزائدة عند الخصر، وهذا بدوره يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكري.