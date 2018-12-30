سمنة الذكور عند البلوغ ترتبط بالسكري

أشارت دراسة طبية سويدية إلى أن اكتساب الصبية لكثير من الوزن عند سن البلوغ قد يزيد من خطر إصابتهم بمرض السكري بعد عقود.

ودرس باحثون قياسات مؤشر كتلة الجسم لعدد 36176 رجلا عندما كانوا في سن الثامنة وعندما بلغوا 20 عاما، ثم تتبعوا السجلات الصحية لهؤلاء الرجال من سن الثلاثين ولمدة تقرب من ثلاثة عقود. وخلال هذه الفترة أصيب 1777 رجلا بالسكري.

والرجال الذين كانوا يعانون من زيادة الوزن في الطفولة وليس في سن البلوغ لم يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالسكري عند الكبر مقارنة بأقرانهم الذين كانوا يتمتعون بوزن صحي خلال الطفولة.

لكن الرجال الذين عانوا من زيادة الوزن في سن البلوغ كانوا أكثر عرضة بنحو أربع مرات للإصابة بالسكري قبل سن 55 عاما وأكثر عرضة بمقدار مرتين للإصابة بالمرض بعد هذا السن مقارنة بالرجال الذين تمتعوا بوزن صحي وهم أطفال.

وعالميا، يعاني واحد من كل خمسة أطفال ومراهقين من زيادة الوزن أو البدانة وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

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ويُعتبر الأطفال والمراهقون بدناء عندما يكون مؤشر كتلة الجسم (وهو يساوي الوزن بالكيلوغرام مقسوما على مربع الطول بالمتر) أعلى من 95% من الشباب الآخرين من نفس العمر والجنس. ويعتبرون زائدي الوزن حينما يتراوح مؤشر كتلة الجسم في النطاق المئوي من 85 إلى 95.