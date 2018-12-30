يبكي دما.. شاب هندي حير الأطباء

قد لا نتخيل شخصا يبكي الدم، وحتى إن استعملنا هذه العبارة فتكون تعبيرا مجازيا فقط. وعلى ما يبدو فالأمر صار واقعيا بالنسبة لشاب هندي لا يتجاوز عمره 22 عاما "يبكي دما".

وحسب موقع "ذا صن"، فإن الشاب الهندي قصد المستشفى بعد أن تكرر معه الأمر للمرة الثانية. الغريب في الموضوع أن التحاليل والاختبارات الطبية لم تكشف عن السبب وراء "بكاء الدم" عند هذا الشاب. كما أوضحت هذه الاختبارات أن عيني الشاب تعملان بطريقة طبيعية.

معهد أندامان وجزر نيكوبار للعلوم الطبية في الهند، نقل الخبر بدوره، وكتب الدكتور روبرت جيمس أن الشاب أجرى فحوصات الدم واختبارات وظائف الكبد في المعهد نفسه، لكنها كانت طبيعية.

ويعرف بكاء الدم طبيا باسم "الهايمولاكريا"، أو "الدمع الدموي" وتتعدد أسباب الإصابة به.

وكان التقرير الصادر عن المستشفى قد أشار إلى عدم وجود أي علامة لدى الشاب تخص وجود نزيف أو تخثر دم لديه، أو أي مرض وراثي قد يسبب له في هذا "البكاء"، وفق ما ذكرته "دايلي ميل".

يُشار إلى أن الفتى الذي حير الأطباء ليس الحالة الوحيدة في الهند، فقبل سنوات ظهرت فتاة تُدعى رشيدة خاتون كانت تعاني من المشكلة نفسها.