الأخطاء الطبية.. قاتل جديد يهدد حياة العراقيين

مروان الجبوري-بغداد

لم تكن سوى عملية جيوب أنفية، قررت الشابة نسرين (21 عاما) إجراءها في مستشفى غازي الحريري في مدينة الطب ببغداد، لكن أسرتها فوجئت بالفريق الطبي المشرف على المريضة يخبرهم بوفاة ابنتهم بعد نحو أربع ساعات على دخولها غرفة العمليات.

كانت صدمة قاسية وغير متوقعة، أثارت عاصفة من ردود الفعل الغاضبة إعلاميا وشعبيا، تضامنت مع أسرة الضحية وأعادت فتح ملف الأخطاء الطبية في المؤسسات الصحية العراقية.

ويقول البعض إن الأخطاء الطبية في العراق تتكرر باستمرار، حالات مرضية بسيطة تنتهي بفقدان المريض لحياته، بسبب جرعات زائدة من التخدير أو نتيجة سوء التشخيص، مما عرض سمعة الأطباء العراقيين للكثير من الضرر، ودفع بعض العراقيين للجوء إلى السفر خارجا نحو الهند وتركيا والأردن وغيرها، بحثا عن السلامة وهربا من هذا المصير المأساوي.

ولا تقتصر نتائج هذه الأخطاء على الموت فحسب، فكثير من الضحايا تعرضوا لعاهات مستديمة كالعمى أو الشلل، كالحاج كاظم نعمة البالغ من العمر 67 عاما، الذي قرر منذ شهرين إجراء عملية لسحب المياه البيضاء من عينيه في مستشفى الإمام علي بمدينة الصدر ببغداد، إلا أن النتيجة كانت تعرضه لثقب بشبكية العين أدى لفقدانه البصر.

يقول الحاج كاظم إنه اضطر للجوء إلى مستشفى حكومي لأن كلفة العلاج في المستشفيات الأهلية باهظة جدا، لكن النتيجة أنه فقد القدرة على الإبصار بشكل كامل، وهو يستعد لرفع دعوى قضائية ضد الطبيبة المشرفة على العملية، أو حتى مقاضاتها عشائريا، بحسب قوله.