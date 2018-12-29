عربات الكبدة والسجق بمصر.. شغف ومخاطر واضطرار
محمود صديق-القاهرة
الشغف بهذه العربات لم يقف عند فئة بعينها، فهناك إعلاميون يروّجون لتلك العربات مثلما فعل عمرو أديب الذي استضاف إحدى عربات الكبدة الشهيرة في برنامجه، وتناول منها ساندويتشات على الهواء، وقال مازحا "عائلة أديب أضاعت فلوسها على هذه العربة" في إشارة لكثرة ما اشترى منها.
بل وصل الأمر إلى سماح عميدة كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان لأول مرة لإحدى هذه العربات باتخاذ الكلية مقرا لها، ودافعت عن وجودها مستهجنة الضجة التي أثيرت من قبل بعض الأساتذة، وقالت في تصريحات تلفزيونية "مالك العربة لديه مشروعه الخاص الذي يلف به في جميع أرجاء القاهرة، وكنوع من أنواع الدعاية اتفق مع الكلية أن يستأجر مكانا داخلها لمدة أسبوع كدعاية للمنتج".
ويتندر بعض النشطاء حين يحذرهم أحد من الأكل من تلك العربات بأنها أوصلت نائبا إلى البرلمان، في إشارة إلى أحد نواب الشعب إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي يتفاخر بأن بدايته كانت بالعمل على عربة كبدة.
لكن لا يعرف كثير من هؤلاء أنهم يعرضون أنفسهم لأمراض كثيرة، وربما للموت السريع كما حدث منذ عامين مع أربعة مواطنين ماتوا بسبب تناولهم كبدة فاسدة من إحدى العربات بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.
الموت بلقمة
استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي أحمد عيسى يؤكد أن حوالى 10% -ممن يتناولون اللحوم المصنعة كالكبدة والسجق- معرضون للإصابة بالتسمم الغذائي الذي يؤدي للوفاة حال عدم إسعاف المريض بسرعة.
ووفقا للطبيب فإن معظم زبائن تلك العربات معرضون للإصابة بالنزلات المعوية وجفاف الجسم، فضلا عن الإصابة بضعف المناعة الناتجة عن العناصر الفاسدة التي تؤدي لانهيار مقاومة الجسم، مما يجعلها أشد خطورة لدى الأطفال.
ويضيف أن المكونات التي تستخدمها تلك العربات أغلبها من حيوانات مريضة، مؤكدا أن الكبدة تعد مصفاة السموم بجسم الحيوان، وتحوي كما هائلا من السموم، كما أنها تفسد سريعا مما يهدد بخطر الموت السريع لمن يتناولها فاسدة، أما السجق فيتسبب في نقل كثير من البكتيريا الضارة لأنه مكون من بواقي اللحوم الفاسدة والعظام والجلود.
يقول عمار أحد زبائن هذه العربات ساخرا إنه يضطر للأكل من هذه العربات لأنها "حاجة من ريحة اللحمة" مؤكدا أنه يأكل أربع ساندويتشات بعشرة جنيهات (0.56 دولار) بينما الوجبة المكونة من ربع دجاجة يصل سعرها إلى ثلاثين جنيها (حوالي 1.7 دولار).
وأكد للجزيرة نت أنه يأكل منها بشكل مستمر لأن طعمها جيد ورخيصة الثمن، ووفقا له فلا داعي للخوف من أضرار الأكل في تلك العربات لأن "الرب واحد والعمر واحد، ومحدش (لا أحد) يموت ناقص عمر".
|أطباء: 10% ممن يتناولون اللحوم المصنعة كالكبدة والسجق معرضون للإصابة بالتسمم الغذائي (رويترز)
نصائح مهمة
ويقدم أخصائيو التغذية العلاجية وأساتذة أمراض الجهاز الهضمي نصائح مهمة لمن تضطرهم ظروفهم إلى الأكل من مثل هذه العربات، منها التأكد من نظافة العربة والنظافة الشخصية للبائع.
وكذلك التأكد قدر الإمكان من المصدر الذي يجلب منه البائع بضاعته، وحصول العربة والبائع على التراخيص اللازمة، مشددين على أن كل ذلك ربما يخفف من المخاطر لكنه لا يضمن بالضرورة عدم التعرض لأخطار كثيرة.
كما ينصح الخبراء زبائن تلك العربات بالتوجه فورا إلى أقرب مستشفى، أو أحد مراكز السموم إذا شعر بالإعياء أو المغص الشديد والرغبة في التقيؤ، وارتفاع في درجة الحرارة المصحوب بإسهال.
ويحذر المختصون من الإبطاء في إسعاف المصاب بمثل هذه الحالات ونقله فورا لأي مركز سموم، كما يحذرون المريض من تناول أية مشروبات منظفة للمعدة أو مطهرات، أو حتى مضادات حيوية فربما تؤدي إلى نتائج عكسية تماما، فأنسب إجراء هو غسل المعدة.
دور الدولة
وفي خطوة لضبط هذا السوق، أصدر البرلمان هذا العام قانونا لتنظيم عمل عربات الطعام المتنقلة، ووضع شروطا وضوابط حاول من خلالها تنظيم العمل على هذه العربات، لكن الحكومة لم تقم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن.
ووفقا للقانون فإن ترخيص تلك العربات سيصدر من وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى عشرين ألف جنيه (نحو 1120 دولارا) أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص.