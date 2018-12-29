عربات الكبدة والسجق بمصر.. شغف ومخاطر واضطرار

محمود صديق-القاهرة

يلجأ المصريون -ولا سيما الطلاب والعمال الذين يضطرون للأكل خارج منازلهم- إلى عربات تبيع ساندويتشات الكبدة والسجق التي يرون فيها لحوما رخيصة يقارب سعرها سعر ساندويتشات الفول والطعمية (الفلافل).

الشغف بهذه العربات لم يقف عند فئة بعينها، فهناك إعلاميون يروّجون لتلك العربات مثلما فعل عمرو أديب الذي استضاف إحدى عربات الكبدة الشهيرة في برنامجه، وتناول منها ساندويتشات على الهواء، وقال مازحا "عائلة أديب أضاعت فلوسها على هذه العربة" في إشارة لكثرة ما اشترى منها.

بل وصل الأمر إلى سماح عميدة كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان لأول مرة لإحدى هذه العربات باتخاذ الكلية مقرا لها، ودافعت عن وجودها مستهجنة الضجة التي أثيرت من قبل بعض الأساتذة، وقالت في تصريحات تلفزيونية "مالك العربة لديه مشروعه الخاص الذي يلف به في جميع أرجاء القاهرة، وكنوع من أنواع الدعاية اتفق مع الكلية أن يستأجر مكانا داخلها لمدة أسبوع كدعاية للمنتج".

ويتندر بعض النشطاء حين يحذرهم أحد من الأكل من تلك العربات بأنها أوصلت نائبا إلى البرلمان، في إشارة إلى أحد نواب الشعب إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي يتفاخر بأن بدايته كانت بالعمل على عربة كبدة.

لكن لا يعرف كثير من هؤلاء أنهم يعرضون أنفسهم لأمراض كثيرة، وربما للموت السريع كما حدث منذ عامين مع أربعة مواطنين ماتوا بسبب تناولهم كبدة فاسدة من إحدى العربات بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

الموت بلقمة

استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي أحمد عيسى يؤكد أن حوالى 10% -ممن يتناولون اللحوم المصنعة كالكبدة والسجق- معرضون للإصابة بالتسمم الغذائي الذي يؤدي للوفاة حال عدم إسعاف المريض بسرعة.

ووفقا للطبيب فإن معظم زبائن تلك العربات معرضون للإصابة بالنزلات المعوية وجفاف الجسم، فضلا عن الإصابة بضعف المناعة الناتجة عن العناصر الفاسدة التي تؤدي لانهيار مقاومة الجسم، مما يجعلها أشد خطورة لدى الأطفال.

ويضيف أن المكونات التي تستخدمها تلك العربات أغلبها من حيوانات مريضة، مؤكدا أن الكبدة تعد مصفاة السموم بجسم الحيوان، وتحوي كما هائلا من السموم، كما أنها تفسد سريعا مما يهدد بخطر الموت السريع لمن يتناولها فاسدة، أما السجق فيتسبب في نقل كثير من البكتيريا الضارة لأنه مكون من بواقي اللحوم الفاسدة والعظام والجلود.

يقول عمار أحد زبائن هذه العربات ساخرا إنه يضطر للأكل من هذه العربات لأنها "حاجة من ريحة اللحمة" مؤكدا أنه يأكل أربع ساندويتشات بعشرة جنيهات (0.56 دولار) بينما الوجبة المكونة من ربع دجاجة يصل سعرها إلى ثلاثين جنيها (حوالي 1.7 دولار).

وأكد للجزيرة نت أنه يأكل منها بشكل مستمر لأن طعمها جيد ورخيصة الثمن، ووفقا له فلا داعي للخوف من أضرار الأكل في تلك العربات لأن "الرب واحد والعمر واحد، ومحدش (لا أحد) يموت ناقص عمر".