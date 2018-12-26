الشوكولاتة الداكنة مفيدة.. حقيقة أم خرافة؟

جدل واسع أثير مؤخرا بشأن مدى صحة الاعتقاد السائد بأن للشوكولاتة الداكنة فوائد صحية جمة، ويميل عدد من المختصين إلى الاعتقاد أن هذه الشوكولاتة صحية لأنها تحتوي على الكاكاو الذي يحتوي بدوره على فوائد كبيرة، في حين يدافع البعض الآخر عن فكرة أن انتشار هذه المعلومات عن فوائدها يخدم شركات الإنتاج أكثر من صحة الأشخاص.

ولكن ما هي الحقيقة الكامنة وراء الفوائد الصحية للشوكولاتة الداكنة؟

كلية هارفارد تشان للصحة العامة أفادت بأن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على نسبة تتراوح بين 50 و90% من الكاكاو الصلب وزبدة الكاكاو والسكر، ويرجع السبب في الاعتقاد أن هذه الشوكولاتة الداكنة مفيدة إلى الكاكاو.

ويحتوي الكاكاو على الفلافانولات، وهي مركبات كيميائية موجودة في العديد من الخضار والفاكهة المفيدة للصحة، كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة يمكن أن تكون مفيدة لصحة القلب.



فضلا عن ذلك، أثبتت الأبحاث أن هذه المركبات الكيميائية تعمل على تعزيز إنتاج أكسيد النيتريك داخل بطانة الخلايا الداخلية للأوعية الدموية، مما يساهم في تحسين تدفق وانخفاض ضغط الدم.

وأكدت الكلية أن الفلافانولات تزيد حساسية إنتاج الإنسولين، مما يشير إلى أن تناول هذه الشوكولاتة من شأنه أن يحد من احتمال الإصابة بمرض السكري.

ولهذا، يعتقد الكثيرون أن الشوكولاتة الداكنة علاج جديد للعديد من المشاكل الصحية ابتداء من مرض السكري وصولا إلى النوبة القلبية، لكن تبين أن الصورة المرسومة عن هذه الشوكولاتة ليست بتلك المثالية.

وفي هذا السياق، نشر موقع فوكس الأميركي تقريرا مفصلا فند هذا الاعتقاد الشائع بأن الشوكولاتة الداكنة "غذاء آمن".



ورصد الموقع مئة دراسة مولتها شركة الشوكولاتة الشهيرة "مارس"، وأشارت هذه الدراسات إلى الفوائد الصحية لاستهلاك المواد الغذائية الغنية بالكاكاو والشوكولاتة.

وأورد الموقع ما جاء على لسان بعض العلماء واختصاصيي التغذية بأن شركات الشوكولاتة مثل شركة مارس اتخذت قرارا واعيا عندما استثمرت في مجال العلوم حتى تتمكن من جعل منتجاتها "وجبة صحية".

الكاكاو يحتوي بدوره على فوائد كبيرة (الأناضول)

وتشير التقارير إلى أن المبادرة العلمية التي أشرفت عليها شركة مارس ساهمت في إجراء ما لا يقل عن 140 دراسة بشأن فوائد المركبات الكيميائية "الفلافانولات" التي يحتوي عليها الكاكاو.

الرأي الآخر

وتعتقد مجموعة من العلماء أنه لا يجب أن ننساق وراء التقارير المبالغ فيها بشأن الفوائد الصحية للشوكولاتة الداكنة، فما هي إلا جزء من الحملات التسويقية التي تقودها الشركات لترويج منتجاتها.

وفي هذا السياق، أكدت جوان مانسون أستاذة في قسم علم الأوبئة بكلية هارفارد تشان للصحة العامة أن "الشوكولاتة حلويات لذيذة، لكنها ليست طعاما صحيا".

وأضافت أن "الكاكاو الموجود في الشوكولاتة الداكنة يحتوي على كميات من الفلافانولات، ولكن بكميات متفاوتة، أي بحسب منتج الشوكولاتة الذي تستهلكه وكمية الكاكاو المصنوعة منه".



من جهة أخرى، أشارت مانسون إلى أن "الشوكولاتة تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون المشبعة والسكريات".

يشار إلى أن مانسون تعمل مع فريق من المختصين على دراسة مكملات الكاكاو والنتائج المتعددة للفيتامينات، وهي تجربة سريرية شملت حوالي 22 ألف رجل وامرأة اختيروا عشوائيا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وستحقق الدراسة فيما إذا كان "تناول مكملات يومية من فلافانونات الكاكاو أو الفيتامينات المتعددة الشائعة" عادة تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان.

مانسون: تسويق بعض المغالطات التي لم تثبت حتى الآن صحتها قد يؤثر سلبا على صحتنا (رويترز)

ونقل الكاتب عن مانسون قولها إنه "يبدو أن فلافانونات الكاكاو ستكون علاجا واعدا للحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وغيرها من أمراض الأوعية الدموية، ولكن لا تزال هذه الأبحاث في طور الدراسة، ولا يوجد حتى الآن دليل قاطع على ذلك، فهذه التجربة عبارة عن مجموعة كبيرة من الدراسات والتجارب السريرية، نحن الآن في منتصف الطريق وسنتمكن بحلول سنة 2021 إلى التوصل إلى نتائج حاسمة في هذا الصدد".

مصدر للسعرات الحرارية

وأفادت مديرة مجلس المعلومات الغذائية العالمية آليسون ويبستر بأن "الشوكولاتة السوداء تحتوي على عناصر غذائية مهمة مثل الحديد والنحاس والزنك والفوسفور والمغنيسيوم إلا أن هذه المعادن موجودة بكميات محدودة مقارنة بتلك الموجودة في بعض الأطعمة الأخرى".

ولا توصي ويبستر "بالاعتماد على الشوكولاتة الداكنة لتعزيز الصحة، لأنها مصدر مركز للسعرات الحرارية، ويمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة منها إلى زيادة السعرات الحرارية في الجسم، مما قد يؤدي لاكتساب وزن زائد، وحتى في حال احتوائها على بعض الفوائد الصحية لا ينبغي أن ننسى أن هذه الشوكولاتة ليست إلا نوعا من الأطباق الحلوة اللذيذة ويجب تناولها من حين لآخر بكميات صغيرة".

ويعاني حوالي 93.3 مليون شخص في الولايات المتحدة من مرض السمنة، وأفادت تقارير أجرتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بأن هذا المرض منتشر بنسبة 39.8% بين السكان.

وأكدت جوان مانسون أنه لا ينبغي علينا أن نشعر بالذنب عند تناول منتجات الشوكولاتة، خاصة خلال فترة الأعياد، إنما علينا استهلاكها بكميات معتدلة.



وأبدت قلقها إزاء تسويق بعض المغالطات التي لم تثبت حتى الآن صحتها، وهو ما قد يؤثر سلبا على صحتنا.