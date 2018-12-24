تريد إنقاص وزنك؟ عليك بهذه الفواكه

هناك فواكه تساعد أكثر من غيرها على إنقاص الوزن بفضل ما تتميز به من خصائص غذائية. وعموما، يجب اختيار الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة والألياف والتي تحتوي على نسبة ضئيلة من السكر، بحسب تقرير نشرته مجلة "موخير أوي" الإسبانية.

وهذه أبرز الفواكه:

- الليمون: يعد من أكثر الفواكه المضادة للأكسدة لأنه غني بالفيتامين سي، والفلافونيد، ومركب اللوتين والنارينجينين. كما يتميز بخصائصه المطهرة ويقلل من امتصاص الدهون عن طريق تعزيز عملية ارتفاع ضغط الدم. يعد من أكثر الفواكه المضادة للأكسدة لأنه غني بالفيتامين سي، والفلافونيد، ومركب اللوتين والنارينجينين. كما يتميز بخصائصه المطهرة ويقلل من امتصاص الدهون عن طريق تعزيز عملية الأيض ، وهو مفيد لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية في حالة تصلب الشرايين

ويحتوي الليمون على حمض الليمون الذي يساعد على تخليص الجسم من الدهون المتراكمة بالشرايين والمواد السامة في بلازما الدم. وتحتوي مئة غرام ليمون على 18 سعرة حرارية تقريبا.

- الكيوي: نظرا لاحتوائه على نسبة هامة من فيتامين سي مثل الليمون، يساعد الكيوي في شفاء الجروح وتوليف الكولاجين. كما أنه غني بالألياف مما يعزز صحة الأمعاء ويمنح الشعور بالشبع ويساعد على تجنب القلق والإفراط في تناول الطعام.

ويعد من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم وحمض الفوليك، كما يحتوي على إنزيم "الأكتيدين" الذي يساعد على هضم البروتينات وتحفيز عملية الهضم ككل. وتحتوي مئة غرام كيوي على حوالي خمسين سعر حرارية.

- البوملي: رغم أن من يعانون من التهاب المعدة أو القرحة الهضمية لا يُنصحون بتناول البوملي إلا أنه يحفز عملية التمثيل الغذائي ويحرق الدهون. ويساعد على خفض مستويات الكوليسترول وثلاثي الغلسريد بالدم، وينقي الجسم من السموم، ناهيك عن احتوائه على الألياف والفيتامين سي والمغنسيوم والنحاس والزنك. وتحتوي مئة غرام بوملي على 42 سعرة حرارية.



- البطيخ: يحتوي على نسبة عالية من الماء ومن بين الفواكه التي تعزز الشعور بالشبع وتدر البول. كما أنه غني بفيتامين سي وبي، والبوتاسيوم إلى جانب مادة الليكوبين، وهي عبارة عن صبغة مضادة للأكسدة تعطل عمل الجذور الحرة وتحمي من الشيخوخة المبكرة. وتحتوي مئة غرام من هذه الفاكهة على حوالي عشرين سعرة حرارية.

- فاكهة الغابة (التوت، العنب البري، العليق): تتميز باحتوائها على كمية هامة من الألياف وقدرتها على تعديل مستويات الصوديوم بالدم. كما تحتوي هذه الفواكه على مادة الأنثوسيانين، وهو أحد المكونات التي تساعد على استيعاب السكريات والدهون.

- البابايا: غني بالماء والفيتامينات والمعادن والألياف، إضافة إلى إنزيم البروتين "الباباين". وتمنح كل مئة غرام بابايا الجسم حوالي ثلاثين سعرة حرارية.

- الأناناس: يمتاز بإنزيم البروميلين الذي يساعد على تحسين عملية الهضم واستقلاب (حرق) البروتينات، ويتمتع بخصائص مضادة للالتهابات وتخثر الدم. ويعتبر من الفواكه المدرة للبول والمطهرة للجسم من المواد السامة التي تؤثر سلبا على صحتنا وبشرتنا. وتحتوي كل مئة غرام منه على خمسين سعرة حرارية.