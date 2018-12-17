أمراض غيّرت مجرى التاريخ

ونقدم لك هنا بعض الأمراض التي ساهمت في تغيير مجرى التاريخ:

1- الإسهال أنقذ الميثاق الأعظم (ماغنا كارتا)

بسبب سياسته القمعية، لم يكن جون ملك إنجلترا محبوبا بين شعبه. وقد وصل به الظلم إلى حد سجن حاشيته من أجل الاستيلاء على ممتلكاتهم، وتجويع أعدائه حتى الموت. كما اغتصب زوجات وبنات حاشيته وقتل ابن أخيه. كما جرّ بلاده إلى ساحة الحرب لكنه فر من ساحة المعركة.

وسنة 1216، توفي جون نتيجة إصابته بالإسهال الشديد، ليترك العرش لابنه الذي لم تتجاوز سنه آنذاك تسع سنوات. وبناء على ذلك، يبدو أن الإسهال ساهم في إنقاذ إنجلترا من هذا الطاغية الذي سعى إلى إلغاء الميثاق الأعظم. وذلك وفقا لتقرير للكاتبة ناديجدا شيكانتشي الذي نشره موقع "أف بي" الروسي.

2- الزحار حدد نتيجة الحروب

أدى الزحار (الدوسنتاريا/التدفق الدموي) وهو التهاب يصيب الأمعاء نتيجة بكتيريا تؤدي إلى إسهال، إلى وفاة عشرات الجنود بساحات المعارك. وسنة 1924، أعلن مستشفى جونز هوبكنز أن الزحار بات يهدد حياة الجنود على الجبهات أكثر من المدافع والرصاص. وكان هذا المرض من العوامل التي ساهمت في تحديد نتيجة معركة أجينكور التي وقعت بين فرنسا وإنجلترا.