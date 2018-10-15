8 عادات تضعف الانتصاب
يقع كثير من الرجال في عادات يومية تضر كثيرا بصحتهم وتضعف الانتصاب لديهم وهم لا يعلمون، فما هي؟
ونقدم لك هنا ثماني عادات ضارة جدا بصحة الرجل وقدرته على الانتصاب:
1- قلة ممارسة الجنس
إن عدم ممارسة الرجل للجنس تزيد من احتمال إصابته بضعف الانتصاب. وللحفاظ على الصحة على الرجال ممارسة الجنس مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وفقا لتقرير للكاتبة ليوديملا أنطونوفا في موقع "آف. بي" الروسي.
2- التدخين
للتدخين مضار عديدة، إذ يؤثر النيكوتين على صحة الفرد العامة، وعلى إنتاج الحيوانات المنوية. وتشير نتائج الأبحاث إلى أن المدخنين لديهم حيوانات منوية ضعيفة النمو، مما يعني أنها أقل قدرة على إخصاب بويضة الأنثى.
3- عدم ممارسة الرياضة
وفقا لمسح شمل 300 رجل، تبيّن أن الرجال الذين يمارسون الرياضة باستمرار يتمتعون بقدرة أفضل على الانتصاب، ولديهم حيوانات منوية أكثر من غيرهم. ولتحقيق هذه النتائج، يحتاج الرجل إلى ممارسة الرياضة بين ثلاث وخمس ساعات في الأسبوع.
4- تناول الوجبات السريعة
الوجبات السريعة مضرة بالصحة شأنها شأن التدخين. فعلى سبيل المثال، من شأن المشروبات الغازية والبطاطس المقلية وغيرها من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والدهون التأثير بشكل مباشر على قدرة الرجل على الانتصاب.
|قلة النوم تدمر صحة الرجل (الألمانية)
5- قلة النوم
على الرجل أن ينام ما لا يقل عن سبع ساعات في اليوم، خاصة بالنسبة للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و60 سنة. ويحتاج الرجل إلى تحسين نوعية نومه للحفاظ على صحته.
6 - مشاهدة التلفزيون
إن مشاهدة التلفزيون لوقت طويل مضيعة للوقت ولها تأثير سلبي على الصحة، وقد تؤثر على حجم السائل المنوي. وحسب الباحثين، فإن الرجل الذي يشاهد التلفاز لمدة تتراوح بين ثلاث وأربع ساعات في اليوم تكون الحيوانات المنوية لديه أقل بنسبة 44% مقارنة بأولئك الذين يمارسون الرياضة بصفة يومية.
7- قلة العناية بنظافة الفم
أكد الباحثون في علم أمراض اللثة أن هذه الأمراض أكثر شيوعا بسبع مرات لدى الرجال الذين يعانون من مشاكل في الانتصاب. وتجدر الإشارة إلى أن العدوى يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء الجسم، مما يعني أن ما يحدث في الفم يؤثر سلبيا على صحة الرجل.
8- عدم شرب القهوة
أظهرت دراسة طبية في جامعة تكساس أن 42% من الرجال الذين يستهلكون بين كوبين وثلاثة أكواب من القهوة يوميا أقل عرضة لمشاكل الانتصاب.