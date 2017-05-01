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ما سبب وجود مخاط في الحلق بشكل مزمن؟

وجود مخاط في الحلق بشكل مزمن هو عرض، أما السبب فقد يكون إفرازات من الأنف تنزل إلى خلف الحلق (الألمانية)
وجود مخاط في الحلق بشكل مزمن هو عرض، أما السبب فقد يكون إفرازات من الأنف تنزل إلى خلف الحلق (الألمانية)

السؤال:
عندي مخاط في الحلق بشكل مزمن منذ سنوات، وقمت باستشارة طبيب الأنف والحنجرة فأكد عدم وجود أي التهاب بالجيوب الأنفية، مع العلم أن لون المخاط أبيض ناصع، وأجد في بعض الأحيان صعوبة في الكلام نظرا للاحتقان الموجود بالحلق والأنف، ولا أعاني من السعال لكنني لا أستطيع تحمل روائح بعض المواد الكيميائية كغازات السيارات أو طلاء الجدران أو التدخين وأحس بصعوبة في التنفس؟

الجواب:
يجيب عن السؤال الدكتور فيصل عبد القادر استشاري أول الأنف والأذن والحنجرة في مؤسسة حمد الطبية في قطر، ويقول إن هذا عرض، أما السبب الرئيسي فقد يكون إفرازات من الأنف تنزل إلى خلف الحلق، أو إفرازات من المعدة تصعد إلى الحلق، كما يحدث في الارتجاع المريئي.

وأضاف الدكتور أن السبب الرئيسي لإفرازات الأنف هو الرشح أو الزكام، وبيّن أن هذه الأعراض قد تستمر بعد الزكام حتى ثمانية أسابيع، وإذا استمرت هذه الأعراض أكثر من ذلك فقد يكون السبب الحساسية، كما قد يكون السبب هو الربو.

وللعلاج نصح الدكتور بتنظيف الأنف بشكل مستمر، ولفت إلى أنه يمكن استخدام محلول ماء وملح من الصيدليات لتنظيف الأنف.

أما في حالات الحساسية فيتم علاجها. أما إذا كان السبب الارتجاع المريئي فينصح باستخدام أدوية معينة، وتغيير نمط الحياة مثل عدم الأكل قبل النوم وضبط الوزن وممارسة الرياضة.

المصدر : الجزيرة
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