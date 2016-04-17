متى يستدعي البراز الأخضر مراجعة الطبيب؟

يعد خروج البراز بنيّ اللون مؤشرا على الصحة، ولكن اخضراره لا يدل دائما على خطر ، حيث إن مرور الطعام بسرعة إلى الأمعاء الغليظة يمكن أن يتسبب في اخضراره، فمتى يتطلب الأمر استشارة الطبيب إذن؟

هناك أنواع من الأطعمة كالسبانخ مثلا تجعل لون البراز أخضر . كما يمكن أن يصبح لون البراز أخضر بعد تناول أدوية معينة أو بعض المكملات المحتوية على الحديد. ويعد البراز الأخضر مؤشرا مبكرا غير مؤكد، لبداية حدوث إسهال.

ولدى البالغين والأطفال الكبار، يندر حدوث البراز الأخضر، وقلما يدعو إلى القلق. وقد يحدث إسهال أخضر عند الحوامل، وعندها ينبغي للمرأة الحامل تذكر ما تناولته من طعام أو أدوية أو مكملات غذائية أو دوائية، حيث إن ذلك يمكن أن يشعرها بالراحة من القلق الناجم عن هذا التحول في اللون، وتجب عليها مراجعة الطبيب إذا تأكدت أن هذا اللون الأخضر للبراز ليس بسبب الطعام الذي تناولته في اليوم السابق، أو إذا كان لديها أعراض أخرى.

ويسمى التبرز الأول للرضيع "العِقي meconium"، ويكون لزجا وسميكا ولونه أخضر مسودا. ولكن، ينبغي زوال هذا اللون عنه بعد مرور ثلاثة أيام من ولادة الرضيع.

أسباب البراز الأخضر:

النظام الغذائي الغني بالخضراوات الخضراء، مثل السبانخ.

الصبغات الغذائية.

الإسهال الشديد.

مستحضر الحلامة البروتينية (حموض أمينية مركزة)، بالنسبة للرضع الذين يعانون من حساسية من الحليب أو الصويا.

عدم وجود الجراثيم المعوية الطبيعية عند الرضع الذين يتغذون عن طريق الثدي.

دواء الإندوميثاسين (Indomethacin)، وهو مضاد التهاب غير ستيرويدي.

المكملات الغنية بالحديد.

دواء ميدروكسي بروجيستيرون (Medroxyprogesteron) وهو دواء مانع للحمل.

ويتعرض البراز خلال مروره في الأمعاء، لمختلف العصارات الهاضمة والصفراء والجراثيم والمواد الكيميائية الأخرى، وهذا ما يعطي اللون والرائحة المميزين.

والبراز الأخضر ليس مؤشرا على وجود مشكلة خطيرة عادة، فالأطفال الصغار غالبا ما يضعون أي شيء تقريبا في أفواههم، ويقومون بابتلاعه أحيانا. وسوف تصل هذه المواد حتما إلى معدة الطفل، وتمر بعد ذلك عبر القناة الهضمية.