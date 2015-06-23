دليلك الموثق لفوائد الصيام الصحية

لصيام شهر رمضان آثار على جسم الصائم، تشمل النواحي البدنية والنفسية، وللصيام -إذا تم اتباع نظام غذائي صحي- أن يحدث تأثيرات إيجابية لصحة الصائم، وهذا وفقا لدراسة نشرت الشهر الماضي في المجلة الطبية الباكستانية ومجلات طبية أخرى.

ونقدم في هذا الإنفوغراف الفوائد الصحية للصوم، والتي تشمل الدم ومستوى الدهنيات في الدم والوزن ومعامل كتلة الجسم ومحيط الخصر، وضغط الدم الانقباضي والانبساطي وسكر الدم والتوتر وعوامل الالتهاب والسرطان.

وتشمل الفوائد:

أولا: الدم

زيادة عدد كريات الدم الحمراء.

زيادة عدد خلايا الدم البيضاء.

زيادة عدد الصفائح الدموية.

ثانيا: الدهنيات

تخفيض مستوى الكوليسترول في االدم.

زيادة مستويات الكوليسترول الجيد.

تخفيض مستويات الكوليسترول الضار.

تخفيض مستويات الدهون الثلاثية.

ثالثا: الوزن

تخفيض الوزن، مع الإشارة إلى أن دراسات أظهرت أن هذا الوزن تتم استعادته في الأشهر اللاحقة.

تخفيض معامل كتلة الجسم.

تقليل محيط الخصر.

رابعا: تخفيض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

خامسا: تخفيض سكر الدم.

سادسا: تقليل مستويات التوتر.

سابعا: تخفيض عوامل الالتهاب ومحفزات السرطان.

ومع ذلك، فإن الحصول على هذه الفوائد مشروط باتباع الصائم لنظام غذائي صحي، يشمل:

الاعتدال في الطعام.

زيادة المأخوذ من االخضار والفواكه.

تقليل تناول االدهون والسكريات.

ممارسة نشاط بدني معتدل.

الامتناع عن التدخين.

أما للحفاظ على الوزن المفقود في شهر رمضان فيجب على الشخص:

إحداث تغيرات دائمة صحية في نوعية الأغذية التي يتناولها.

الحفاظ على ممارسة الأنشطة البدنية.

إجراء تعديلات سلوكية دائمة حيال طريقة تناوله للطعام وكمياته.

أخيرا نشير هنا إلى أن الأشخاص المصابين بأمراض حادة أو مزمنة يجب أن يستشيروا الطبيب قبل الصيام، خاصة الذين يكون مرضهم وخيما أو غير مسيطر عليه، إذ قد يكون للصوم تأثيرات سلبية عليهم.

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