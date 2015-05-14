ما أسباب آلام الخصيتين؟

يقلق معظم الرجال حين يشعرون بألم في الخصيتين، لكن ليس كل ألم مؤشراً على مرض خطير. ولا يوجد داع للقلق إذا شعر الرجل بألم في الخصيتين أثناء الجماع أو بعده. لكن قد يكون الألم مؤشراً على وجود التهاب، وهنا يُنصح بمراجعة الطبيب، خاصة إذا كان الألم متواصلاً.

ويورد موقع أبوتيكن أومشاو الألماني أهم أعراض آلام الخصيتين وأسبابها:

سرطان الخصيتين:

مع أن سرطان الخصيتين لا يؤلم في العادة، وأعراضه هي تورّم صلب أو عقدة في الخصيتين، إلا أن الألم قد يظهر في مرحلة متأخرة جداً. وينصح الأطباء بجسّ الخصيتين وفحصهما بين الحين والآخر، لأن فرص علاج السرطان كبيرة جداً.

التهاب الخصيتين:

إذا شعر الرجل بألم في إحدى خصيتيه مصحوب بتورّم أو احمرار، فإن السبب يكون التهاباً على الأرجح. وتظهر الآلام في خصية واحدة فقط ونادراً ما تكون في الاثنتين، وقد تكون مصحوبة بصداع أو حمّى وتعب.

التهابات المسالك البولية:

يحدث ما يسمى بالتهاب البربخ حين تلتهب المثانة أو المسالك البولية أو البروستات، وفي هذه الحالة تصعد الجراثيم من قنوات الحيوانات المنوية إلى البربخ. وقد تظهر أعراض ذلك كوجع في الظهر أو آلام في البطن. وينصح في هذه الحالة بزيارة الطبيب بسرعة، لأن عدم العلاج قد يؤدي إلى تلف نسيج الخصية وبالتالي إلى العقم. وينصح الأطباء المصابين بالتهاب في الخصيتين بالبقاء في السرير ووضع كيس بارد -مليء بالثلج- تحت الخصيتين لتبريدهما.





الفتق:

قد يشعر المرء بآلام في الخصيتين تشبه المغص، كما يشعر بألم عند السعال، وغالباً ما ينجم عن ذلك سماكة أو تورّم في منطقة أعلى الفخذين أو في الخصية ذاتها. وهنا يمكن للطبيب المختص الكشف عن الفتق وإجراء عملية جراحية.

التواء الخصيتين لدى الأطفال والشباب:

يُقصد بالتواء الخصيتين أن تلتف الخصية حول الأوعية الدموية التي تغذيها بالدم. وعادة ما يكون السبب عيب خلقي في تثبيت الخصية في الصفن. وغالباً ما يحدث هذا الالتواء للأطفال الرضع والشباب، وأعراضه ألم حاد مفاجئ في الخصيتين وأعلى الفخذ مع انتفاخ واحمرار في الخصية المصابة، التي غالباً ما تصبح أعلى قليلاً من الخصية الأخرى. ومن أعراض التواء الخصية أيضاً الغثيان والقيء ومشاكل في الدورة الدموية.

ويؤدي التواء الخصية إلى توقف الدم عن الوصول إليها، فيزرقّ لونها. في هذه الحالة يجب وبسرعة إعادة الخصية إلى هيئتها الطبيعية وإلا فإنها قد تموت. ويتم هذا من خلال عملية جراحية. ويُنصح عند الشك بوجود التواء في خصية طفل بأن يتم نقله سريعاً إلى قسم الطوارئ في أقرب مستشفى.



آلام الخصيتين بعد الجماع

قد يشعر الرجل بألم بعد الجماع لأن الخصيتين تكونان أكثر حساسية. وهذا أمر طبيعي ولا يبعث على القلق. وغالباً ما يحدث ذلك عند عدم القذف أو عندما تطول فترة الانتصاب. ويعود السبب إلى كمية الدم الكبيرة التي تصل الأعضاء التناسلية، والتي قد تؤدي إلى تشنجات في عضلات قنوات الحيوانات المنوية.