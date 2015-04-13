السعرات الحرارية في الحليب ومشتقاته والمشروبات

الطعام الوزن بالغرامات وحدة القياس المعادلة للوزن السعرات الحرارية بالكالوري

جبن قابل للدهن 140 كوب واحد 406

جبنة موزاريلا 113 كوب واحد، مبروش 280

جبن أزرق "بلو تشيز" 28.35 100

الجبن، جبن شيدر 132 كوب مكعبات 536

جبن قريش

( cottage Cheese) 113 أربع أونصات 111

جبن قريش مصنوع من حليب دسم 1% 113 أربع أونصات 81

جبن قريش مصنوع من حليب دسم 2% 113 أربع أونصات 92

جبن قشدية

(كريم تشيز) 14.5 ملعقة طعام

(15 ملليلترا) 50

جبنة فيتا 150 كوب واحد مفتفت 396

جبنة بارميزان مسحوق 100 كوب واحد 420

جبن سويسري 140 كوب واحد مكعبات 468

جبنة ريكوتا محضرة من حليب خالي الدسم جزئيا 124 نصف كوب 171

جبنة ريكوتا محضرة من حليب كامل الدسم 124 نصف كوب 216

كريمة حامضة

(سور كريم) 12 ملعقة طعام

(15 ملليلترا) 23

كريمة حامضة (سور كريم) مخفضة الدسم 15 ملعقة طعام

(15 ملليلترا) 20

مخفوق الحليب بالشوكولاتة الكثيفة 28.4 قرابة 30 ملليلتر 34

حليب مجفف "بودرة" 30 ربع كوب 116

حليب مكثف ومحلى معلب 38.2 قرابة 30 ملليلتر 123

حليب مبخر معلب 31.9 قرابة 30 ملليلتر 25

حليب بالشوكولاته، كامل الدسم 250 كوب واحد 208

حليب كامل الدسم

(3.7%) 244 كوب واحد 156

حليب قليل الدسم

(2%) 246 كوب واحد 138

حليب خالي الدسم 246 كوب واحد 96

حليب غنم 245 كوب واحد 265

زبادي بالفاكهة قليل الدسم، يحتوي على 11 غراما من البروتين لكل 8 أونصات 170 علبة واحدة تحوي ست أونصات 178

زبادي بالفاكهة قليل الدسم، يحتوي على 9 غرامات من البروتين لكل 8 أونصات 170 علبة واحدة تحوي ست أونصات 168

زبادي قليل الدسم، يحتوي على 12 غراما من البروتين لكل 8 أونصات 170 علبة واحدة تحوي ست أونصات 107

زبادي كامل الدسم، يحتوي على 8 غرامات من البروتين لكل 8 أونصات 170 علبة واحدة تحوي ست أونصات 104

لبن رائب كامل الدسم 244 كوب واحد 156

لبن رائب قليل الدسم (2%) 246 كوب واحد 138