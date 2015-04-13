السعرات الحرارية في الحليب ومشتقاته والمشروبات
منتجات الحليب والأجبان
نقدم لكم هنا السعرت الحرارية الموجودة في الحليب ومنتجاته، وبعض المشروبات الأخرى.
|
الطعام
|
الوزن بالغرامات
|
وحدة القياس المعادلة للوزن
|
السعرات الحرارية بالكالوري
|
جبن قابل للدهن
|
140
|
كوب واحد
|
406
|
جبنة موزاريلا
|
113
|
كوب واحد، مبروش
|
280
|
جبن أزرق "بلو تشيز"
|
28.35
|
100
|
الجبن، جبن شيدر
|
132
|
كوب مكعبات
|
536
|
جبن قريش
|
113
|
أربع أونصات
|
111
|
جبن قريش مصنوع من حليب دسم 1%
|
113
|
أربع أونصات
|
81
|
جبن قريش مصنوع من حليب دسم 2%
|
113
|
أربع أونصات
|
92
|
جبن قشدية
|
14.5
|
ملعقة طعام
|
50
|
جبنة فيتا
|
150
|
كوب واحد مفتفت
|
396
|
جبنة بارميزان مسحوق
|
100
|
كوب واحد
|
420
|
جبن سويسري
|
140
|
كوب واحد مكعبات
|
468
|
جبنة ريكوتا محضرة من حليب خالي الدسم جزئيا
|
124
|
نصف كوب
|
171
|
جبنة ريكوتا محضرة من حليب كامل الدسم
|
124
|
نصف كوب
|
216
|
كريمة حامضة
|
12
|
ملعقة طعام
|
23
|
كريمة حامضة (سور كريم) مخفضة الدسم
|
15
|
ملعقة طعام
|
20
|
مخفوق الحليب بالشوكولاتة الكثيفة
|
28.4
|
قرابة 30 ملليلتر
|
34
|
حليب مجفف "بودرة"
|
30
|
ربع كوب
|
116
|
حليب مكثف ومحلى معلب
|
38.2
|
قرابة 30 ملليلتر
|
123
|
حليب مبخر معلب
|
31.9
|
قرابة 30 ملليلتر
|
25
|
حليب بالشوكولاته، كامل الدسم
|
250
|
كوب واحد
|
208
|
حليب كامل الدسم
|
244
|
كوب واحد
|
156
|
حليب قليل الدسم
|
246
|
كوب واحد
|
138
|
حليب خالي الدسم
|
246
|
كوب واحد
|
96
|
حليب غنم
|
245
|
كوب واحد
|
265
|
زبادي بالفاكهة قليل الدسم، يحتوي على 11 غراما من البروتين لكل 8 أونصات
|
170
|
علبة واحدة تحوي ست أونصات
|
178
|
زبادي بالفاكهة قليل الدسم، يحتوي على 9 غرامات من البروتين لكل 8 أونصات
|
170
|
علبة واحدة تحوي ست أونصات
|
168
|
زبادي قليل الدسم، يحتوي على 12 غراما من البروتين لكل 8 أونصات
|
170
|
علبة واحدة تحوي ست أونصات
|
107
|
زبادي كامل الدسم، يحتوي على 8 غرامات من البروتين لكل 8 أونصات
|
170
|
علبة واحدة تحوي ست أونصات
|
104
|
لبن رائب كامل الدسم
|
244
|
كوب واحد
|
156
|
لبن رائب قليل الدسم (2%)
|
246
|
كوب واحد
|
138
|
لبن رائب خالي الدسم
|
246
|
كوب واحد
|
96
المشروبات
|
الطعام
|
الوزن بالغرامات
|
وحدة القياس المعادلة للوزن
|
السعرات الحرارية بالكالوري
|
مشروب غازي محلى بالسكر
|
250 غراما
|
كوب واحد
|
107
|
مشروب غازي دايت
|
100 غرام
|
100 ملليلتر
|
3
|
مسحوق القهوة سريعة التحضير، منزوعة الكافيين
|
1.8
|
ملعقة شاي
|
6
|
شاي من دون سكر
|
100 ملليليتر
|
0
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