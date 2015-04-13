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السعرات الحرارية في الحليب ومشتقاته والمشروبات

القهوة تحتوي على الكافيين (أسوشيتد برس)
القهوة تحتوي على الكافيين (أسوشيتد برس)

منتجات الحليب والأجبان

نقدم لكم هنا السعرت الحرارية الموجودة في الحليب ومنتجاته، وبعض المشروبات الأخرى.

الطعام

الوزن بالغرامات

وحدة القياس المعادلة للوزن

السعرات الحرارية بالكالوري

جبن قابل للدهن

140

كوب واحد

406

جبنة موزاريلا

113

كوب واحد، مبروش

280

جبن أزرق "بلو تشيز"

28.35

  

100

الجبن، جبن شيدر

132

كوب مكعبات

536

جبن قريش
( cottage Cheese)

113

أربع أونصات

111

جبن قريش مصنوع من حليب دسم 1%

113

أربع أونصات

81

جبن قريش مصنوع من حليب دسم 2%

113

أربع أونصات

92

جبن قشدية
(كريم تشيز)

14.5

ملعقة طعام
(15 ملليلترا)

50

جبنة فيتا

150

كوب واحد مفتفت

396

جبنة بارميزان مسحوق

100

كوب واحد

420

جبن سويسري

140

كوب واحد مكعبات

468

جبنة ريكوتا محضرة من حليب خالي الدسم جزئيا

124

نصف كوب

171

جبنة ريكوتا محضرة من حليب كامل الدسم

124

نصف كوب

216

كريمة حامضة
(سور كريم)

12

ملعقة طعام
(15 ملليلترا)

23

كريمة حامضة (سور كريم) مخفضة الدسم

15

ملعقة طعام
(15 ملليلترا)

20

مخفوق الحليب بالشوكولاتة الكثيفة

28.4

قرابة 30 ملليلتر

34

حليب مجفف "بودرة"

30

ربع كوب

116

حليب مكثف ومحلى معلب

38.2

قرابة 30 ملليلتر

123

حليب مبخر معلب

31.9

قرابة 30 ملليلتر

25

حليب بالشوكولاته، كامل الدسم

250

كوب واحد

208

حليب كامل الدسم
(3.7%)

244

كوب واحد

156

حليب قليل الدسم
(2%)

246

كوب واحد

138

حليب خالي الدسم

246

كوب واحد

96

حليب غنم

245

كوب واحد

265

زبادي بالفاكهة قليل الدسم، يحتوي على 11 غراما من البروتين لكل 8 أونصات

170

علبة واحدة تحوي ست أونصات

178

زبادي بالفاكهة قليل الدسم، يحتوي على 9 غرامات من البروتين لكل 8 أونصات

170

علبة واحدة تحوي ست أونصات

168

زبادي قليل الدسم، يحتوي على 12 غراما من البروتين لكل 8 أونصات

170

علبة واحدة تحوي ست أونصات

107

زبادي كامل الدسم، يحتوي على 8 غرامات من البروتين لكل 8 أونصات

170

علبة واحدة تحوي ست أونصات

104

لبن رائب كامل الدسم

244

كوب واحد

156

لبن رائب قليل الدسم (2%)

246

كوب واحد

138

لبن رائب خالي الدسم

246

كوب واحد

96

 المشروبات

الطعام

الوزن بالغرامات

وحدة القياس المعادلة للوزن

السعرات الحرارية بالكالوري

مشروب غازي محلى بالسكر

250 غراما

كوب واحد

107

مشروب غازي دايت

100 غرام

100 ملليلتر

3

مسحوق القهوة سريعة التحضير، منزوعة الكافيين

1.8

ملعقة شاي
(5 ملليلترات)

6

شاي من دون سكر

  

100 ملليليتر

0

 

المصدر : الجزيرة
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