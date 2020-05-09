أمير الكويت: نواجه تحديا غير مسبوق ويجب تقليل الاعتماد على الغير في أعمالنا

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن انخفاض أسعار النفط وأسعار الأصول والاستثمارات سوف يؤثر سلبا على الملاءة المالية للدولة.

وقال الصباح في كلمة بثها التلفزيون الرسمي اليوم السبت "إن كويت الغد تواجه تحديا كبيرا وغير مسبوق يتمثل في الحفاظ على سلامة ومتانة اقتصادنا الوطني من الهزات الخارجية الناجمة عن هذا الوباء، ولا سيما التراجع الحاد لأسعار النفط وانخفاض قيم الأصول والاستثمارات، مما سيؤثر سلبا على الملاءة المالية للدولة".

وأشار إلى أنه دعا في العديد من المناسبات "إلى تركيز جهودنا لبناء اقتصاد مستقر ومستدام أساسه الإنسان مستغلين ثرواتنا الطبيعية التي حبانا الله بها، كما وجهت إلى مراجعة منهج ونمط حياتنا اليومية وترشيد استغلال مواردنا وتقليل الاعتماد على الغير في أعمالنا".

ودعا الحكومة ومجلس الأمة في ظل هذه الظروف إلى "التكاتف والعمل على تطوير برنامج يرشد الإنفاق الحكومي ويضع الخطط لتقليل الاعتماد على مورد واحد حتى ينعم أبناؤنا وأجيالنا القادمة بالحياة الكريمة".