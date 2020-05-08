اتحاد النقل الجوي الدولي: التباعد الاجتماعي داخل الطائرات سيزيد أسعار التذاكر

قالت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية إن اتحاد النقل الجوي الدولي أعلن يوم الثلاثاء أن شركات الطيران تعارض التباعد الجسدي بهدف مكافحة تفشي فيروس كورونا على متن الطائرات، لأنها تعتقد أن هذا الإجراء يمكن أن يزيد سعر التذاكر بأكثر من 50%.

وبحسب اتحاد النقل الجوي الدولي الذي يضم 290 شركة، فإنه في حال طُلب من الشركات ترك المقعد الأوسط خاليا، فإن طاقة استيعاب الطائرات ستنخفض إلى 62%، أي أقل بكثير من نقطة التعادل للرحلة الواحدة التي تبلغ 77%، ومن المرجّح أن تشهد أسعار التذاكر ارتفاعا بنسبة تتراوح ما بين 43% و54% حسب المنطقة، فقط لتغطية تكاليف التشغيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن اتحاد النقل الجوي الدولي يدعو المسافرين وطاقم الطائرات إلى ارتداء قناع الوجه الذي يعتبر من التدابير الصحية اللازمة عند استئناف الحركة الجوية، وهو إجراء من المحتمل أن يقلل من خطر تفشي المرض.

وأكد الاتحاد أنه تم تشخيص 1100 راكب كحاملين لفيروس كورونا، بعد السفر بالطائرة، ولم يتم تسجيل أي إصابة بالفيروس بين أكثر من 100 ألف راكب سافروا على متن الطائرة نفسها، بينما رصدت إصابتان محتملتان بين أفراد الطاقم.