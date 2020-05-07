"أوبر" تسرح 40% من موظفيها في مصر بسبب تداعيات كورونا

قالت موظفة في شركة "أوبر تكنولوجيز" وموظفان سابقان إن الشركة سرحت مئات الموظفين بمكاتبها في مصر أمس الأربعاء، بينما تجري تخفيضات أوسع نطاقا في العمالة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقال الموظفان اللذان فقدا عملهما أمس الأربعاء والموظفة التي احتفظت بعملها إنه تم إبلاغهم بتسريح نحو 40% من الموظفين في مكاتب الشركة في مصر، وأضافوا أن العدد الإجمالي للموظفين يتراوح بين 650 و700 موظف.

جاء ذلك بينما أعلنت "أوبر" أنها ستلغي قرابة 3700 وظيفة بدوام كامل عالميا، وهو ما يعادل 17% من عدد موظفيها.

وامتنع متحدث باسم الشركة عن ذكر تفاصيل تسريح الموظفين في مصر، لكنه قال إن التغييرات تشمل 46 دولة إجمالا.

ومصر -البالغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة- أكبر سوق في الشرق الأوسط لخدمات حجز سيارات الأجرة، وكانت ضمن أكبر 10 أسواق لشركة "أوبر" عالميا.

واتخذت مصر سلسلة إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، منها حظر التجول ليلا وإغلاق المدارس والمساجد.