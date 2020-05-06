قطر للبترول تستحوذ على ثلث حصة شركة توتال في مناطق بخليج المكسيك

وقعت قطر للبترول ثلاث اتفاقيات للاستحواذ على ما يقارب 30% من حصة شركة توتال في ثلاث مناطق بحرية (15، و33، و34) واقعة في حوض كامبيتشي بخليج المكسيك.

وأفادت قطر للبترول بأن الاتفاقيات الثلاث ستخضع للموافقات الرسمية المعتادة لشركاء توتال الحاليين والحكومة المكسيكية.

وفي تعليقه على هذه المناسبة، قال المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول "نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقيات التي تعكس التزامنا بتنفيذ إستراتيجيتنا للنمو الدولي وتعزز وجود قطر للبترول في المكسيك، حيث تحتل أميركا اللاتينية موقعا مركزيا في استثماراتنا الدولية".

قطر للبترول توقع ثلاث اتفاقيات للاستحواذ على ما يقارب 30% من حصة شركة /توتال/ في ثلاث مناطق بحرية (15، و33، و34) واقعة في حوض /كامبيتشي/ بخليج المكسيك، وأفادت قطر للبترول بأن الاتفاقيات الثلاث ستخضع للموافقات الرسمية المعتادة لشركاء /توتال/ الحاليين، والحكومة المكسيكية.#قنا pic.twitter.com/igpcxjy3zd — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 6, 2020

وأضاف الكعبي أن قطر للبترول تتطلع إلى التعاون مع شركة توتال وجميع شركائها في هذه المناطق وحكومة المكسيك، متقدما بالشكر إلى السلطات المكسيكية وإلى شركاء قطر للبترول على دعمهم المتواصل.

وتقع المناطق البحرية الثلاث في حوض كامبيتشي على مسافة تتراوح بين 30 و90 كيلومترا من حقلي نفط كانتاريل و"كي إم زد" (KMZ) العملاقين.

وتبلغ المساحة الإجمالية لها حوالي 2300 كيلومتر مربع، ويتراوح عمق المياه فيها بين 10 أمتار و1100 متر.