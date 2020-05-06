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قطر للبترول تستحوذ على ثلث حصة شركة توتال في مناطق بخليج المكسيك

المساحة الإجمالية للمناطق البحرية التي اشترت قطر للبترول حصة فيها تبلغ حوالي 2300 كيلومتر مربع (رويترز)
المساحة الإجمالية للمناطق البحرية التي اشترت قطر للبترول حصة فيها تبلغ حوالي 2300 كيلومتر مربع (رويترز)

وقعت قطر للبترول ثلاث اتفاقيات للاستحواذ على ما يقارب 30% من حصة شركة توتال في ثلاث مناطق بحرية (15، و33، و34) واقعة في حوض كامبيتشي بخليج المكسيك.

وأفادت قطر للبترول بأن الاتفاقيات الثلاث ستخضع للموافقات الرسمية المعتادة لشركاء توتال الحاليين والحكومة المكسيكية.

وفي تعليقه على هذه المناسبة، قال المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول "نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقيات التي تعكس التزامنا بتنفيذ إستراتيجيتنا للنمو الدولي وتعزز وجود قطر للبترول في المكسيك، حيث تحتل أميركا اللاتينية موقعا مركزيا في استثماراتنا الدولية". 

وأضاف الكعبي أن قطر للبترول تتطلع إلى التعاون مع شركة توتال وجميع شركائها في هذه المناطق وحكومة المكسيك، متقدما بالشكر إلى السلطات المكسيكية وإلى شركاء قطر للبترول على دعمهم المتواصل.

وتقع المناطق البحرية الثلاث في حوض كامبيتشي على مسافة تتراوح بين 30 و90 كيلومترا من حقلي نفط كانتاريل و"كي إم زد" (KMZ) العملاقين.

وتبلغ المساحة الإجمالية لها حوالي 2300 كيلومتر مربع، ويتراوح عمق المياه فيها بين 10 أمتار و1100 متر.

 
المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)
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