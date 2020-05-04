تعوّل عليه الإمارة كثيرا.. تأجيل معرض إكسبو 2020 بدبي رسميا

صوتت غالبية ثلثي أعضاء المكتب الدولي للمعارض على إرجاء معرض إكسبو 2020 في دبي لمدة عام كامل، على خلفية انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، وفق ما أعلن المنظمون اليوم الاثنين.

وقال المنظمون في بيان "يوافق المكتب الدولي للمعارض رسميا على إرجاء إكسبو 2020 في دبي حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2021 (ويستمر حتى) 31 مارس/آذار 2022، بعد حصول القرار على أكثر من غالبية الثلثين المطلوبة".

وكانت اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض أوصت في أبريل/نيسان الماضي بدعم طلب حكومة الإمارات تأجيل إكسبو 2020 لعام كامل، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت دبي تأمل في جذب نحو 25 مليون زائر إلى الحدث الذي يستمر ستة شهور ويكلف مليارات الدولارات، وكان من المقرر أن ينطلق في 20 أكتوبر/تشرين الأول هذا العام.

وتعتمد دبي على السياحة بشكل كبير، وقد استقبلت في عام 2019 أكثر من 16 مليون من الزوار الأجانب.

وسجلت الإمارات العربية المتحدة حتى الآن أكثر من 14 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد و126 وفاة.